專欄輪住嚟　本地波 X 港產片（二）

今日繼續《本地波港產片》，若果要數由足球員轉去做藝人最成功嘅，肯定非已故「亞洲第一中鋒」、曾效力南華、精工和麗新花花等大會的「尹佬」尹志強莫屬。但其實《430穿梭機》第一代主持、新浪潮電影《點指兵兵》男配角張國強，加入娛樂圈前都是港甲球員，愉園青年軍出身的他，曾效力愉園、東方和海蜂，並曾入選港青出戰亞青賽。

另外，1990年仲效力緊麗新就去咗拍戲嘅「細鬼」都算多產，而且戲份都多，好似喺《東方老虎》（1990年）就係第三男主角。但大家印象最深嘅，應該係佢喺《表姐，你好野！3之大人駕到》（1992年）入邊所講嘅呢句對白：「當年我唔小心射入咗1球.....。」

同樣係仲踢緊就去咗拍戲嘅，有前港隊門將任煒雄，《脂粉雙雄》（1990年）就係佢第一齣參演嘅電影，佢喺1988至89年效力嘅天天，班主就係電影人洪金寶，令「小雄」有機會初嘗踏上銀色旅途嘅滋味。之後《黐線枕邊人》（1991年）同《逃學英雄傳》（1992年）「小雄」都有份演出。

講番個近啲嘅呢，佢咪就係「豪哥」陳偉豪囉，《我要做Model》（2004年）中，一臉稚氣嘅佢企喺男二森美旁邊，印吓印吓嗰個樣，大家有無一貫莫名嘅衝動，好想.........呢？

同「豪哥」一樣喺電影中客串嘅，早一輩嘅球員有好多，好似陳國輝、余國森、陳發枝、何輝都試過，近代啲嘅就有尹迪辛達、顧寧聰同盧比度。至於好似「尹佬」同「KK」咁，轉型向演員方面發展嘅，就有蘇宸褕。邊個係蘇宸褕？咪即係前太陽飛馬中堅、外號「灰熊」嘅蘇偉泉囉！

各位球迷，如果想睇多啲同上文有關嘅內容，可以去Gary兄主理嘅《電影朝聖Film Pilgrimage》慢慢搵番嚟睇。

大頭