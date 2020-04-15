港超聯在家作賽　劉智樂夏志明齊入4強

由香港足總和ER eSports，以及10支港超球隊合作的「港超聯在家作賽」PES2020大戰，首日（15日）2場初賽及4場8強激戰，各隊代表為球迷上演多場精彩賽事。結果佳聯元朗羅振庭和劉智樂齊齊於初賽成功突圍，後者更成功於8強戰淘汰和富大埔楊紫彬，連同冠忠南區夏志明、傑志「傑仔」和愉園「愉蛋」殺入4強。餘下4強、季軍戰及決賽大戰，將於周五（17日）上演。

初賽首場賽事，佳聯元朗羅振庭靠祖連奴和米基爾上下半場各入一球，以2比0擊敗理文顏樂楓。另一場初賽，由標準流浪劉智樂對陣倒戈的香港飛馬曾健晃。飛馬先靠慕沙單刀推射得手，臨完半場前取得1比0領先優勢。落後的標準流浪劉智樂，下半場作出艱難決定，用史提芬換走游戲中正選上陣的自己，嘗試加强攻勢，結果收到起效，靠史提芬和巴辛的入球，最終以2比1成功反勝。

去到8強首場對決，有東方龍獅陳浩瑋對冠忠南區夏志明。東方龍獅一開局就搶攻，4分鐘靠盧卡斯趁門前混戰，連人帶波剷射入網，迅速為球隊領先1比0。補時2分鐘，查維斯接應夏志明傳送殺入禁區，擺大位用右脚射門，法定時間最後時刻終於射破葉鴻輝十字關，比數追成1比1，將比賽拖入加時。117分鐘，冠忠南區靠入替嘅文迪斯施射得手，最終夏志明控制的冠忠南區靠這個入球，以2比1進身4強。

第2場8強上演焦點大戰，由富力R&F梁諾恆對「傑仔」。開局富力R&F就頻頻喺前場做出進攻配合，34分鐘，更率先靠伊高沙托尼門前「執雞」先拔頭籌，領先1比0。但傑志好快就有回應，40分鐘，費蘭度左路突破製造險情，埋伏禁區的林恩許補射得手，半場前將比數追成1比1。60分鐘，利安高單刀赴會唔貪功，橫傳伊高沙托尼射入空門，造就後者梅開二度，將比數改射至2比1。但「傑仔」未有放棄，85分鐘費蘭度左路傳中，洛迪古斯壓過謝家强頂入，雙方法定時間打成2比2，120分鐘加時階段亦沒能再取得入球，要互射12碼分勝負。結果傑志靠王振鵬神勇表現，4次撲出對方射門，幫助「藍鳥」以3比2擊敗富力R&F，晉級4強。

第3場8強賽事，由初賽晉級的佳聯元朗羅振庭，面對為愉園出戰的「愉蛋」。上半場雙方互無記錄，下半場愉園開始發力，加維蘭68分鐘禁區外背身控球後轉身，左脚妙射破門，打破僵局。74分鐘，愉園靚絕組織後，由林毅東推射得手，為「快活谷」鎖定2比0勝局，4強將會與傑志吉祥物「傑仔」爭入決賽。

8強壓軸戰，由和富大埔楊紫彬（Ben）對住初賽成功突圍的標準流浪劉智樂。揚言要以Tiki-Taka傳控踢法制勝嘅Ben，似乎未能在游戲中發揮出賽前部署。26分鐘，劉智樂接應歐陽耀冲傳球，成功射破陸平中，幫助標準流浪領先1比0。34分鐘，杜度後防一次解圍失誤自擺擺烏龍，幫助流浪再下一城，贏到2比0。下半場，繼續是劉智樂的天下，73分鐘再靠安基斯勁射破門，最終為流浪鎖定3比0勝局。4強劉智樂將會遇上冠忠南區的夏志明。

【首日戰果】

佳聯元朗羅振庭2：0理文顏樂楓

標準流浪劉智樂2：1香港飛馬曾健晃

東方龍獅陳浩瑋1：1冠忠南區夏志明

（夏志明補時贏2：1）

富力R&F梁諾恆2：2傑志「傑仔」

（「傑仔」12碼贏3：2）

佳聯元朗羅振庭0：2愉園「愉蛋」

標準流浪劉智樂3：0和富大埔楊紫彬

●PES歷史悠久亞運都玩佢！

賽事採用PES2020，就是Pro Evolution Soccer (Winning Eleven) 系統。這套足球遊戲，深受老玩家愛戴，是2018年雅加達巨港亞運電競項目之一，其中一個特色就是遊戲細節易於更改，以致有創造港超球會及球員的可能。「WEHK」是一個致力於Winning Eleven內加入香港聯賽嘅DIY組織，希望藉遊戲推動香港足球。

遊戲中DIY的香港球員，全都是由該組織的人，逐個細節去調教，當中包括樣貌、身高、年齡、所屬球會、位置以及超過30項數值。而球衣方面，更加需要用其他繪圖軟件繪製，務求令球員落場的時候帶出更強的真實感。