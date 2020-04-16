至少9隊支持　英超趕在6月底前煞科

英超打算跟隨英冠等低組別聯賽在6月6日重開，仍須等待衞生部等政府部門開綠燈，然而英超20隊將於周五召開視像會議，尋求在6月30日球員約滿前完成球季，決出冠軍、歐洲賽資格及降班隊伍，希望搵到一個完滿方案。

英國《鏡報》報道，至少9間英超球會向賽會提出，希望賽季餘下賽事能在6月30日前完成，以免因球員合約而出現的法律問題。雖然國際足協早前作出指引，容許球員合約自動延長至球季結束，不過一旦於6月30日約滿，而賽事仍未完成的話，球會無法要求球員落場，引發不少問題。

英超餘下賽程中，大部份隊餘下9場比賽，另有4隊餘下10場，周五視像會議將會找出賽事方案，讓球賽可在6月底前全部完成，之前有建議將賽事集中英格蘭中部幾個球場閉門作賽，個別賽事在溫布萊球場舉行，每隊隔3日打1場，相信此安排最接近各隊要求。

假如英超賽季最終未能完成，各隊將承受6.8億鎊經濟損失，利物浦英超冠軍夢亦告破滅，相信英超20隊班主都會極力避免此情況，而會共同搵到合適方案。