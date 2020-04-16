網壇新雙姝博上位　勇敢追夢大爆發

「威廉絲姊妹」多年來稱霸女子網球，即將接棒的新一代又如何呢？21歲的簡蓮在今年澳網帶來驚喜表現，首度打進大滿貫決賽便捧走冠軍，2月排名已經力壓S威廉絲，成為美國新「一姐」。從未被看好的矮小女孩，到贏得生涯首個大滿貫寶座，簡蓮告訴我們：「如果有夢想，一定要勇敢去追！」同樣令人期待的，是年僅16歲的超級新星歌莉嘉芙，年紀輕輕就擊敗兩個前世界第1，「我想讓大家知道，天空不是界限，你想走多遠就多遠。」文：余樂詩

澳網冠軍簡蓮韌力十足

要取得東京奧運網球資格，世界排名需要達到前56，而且必須出戰台戴維斯盃、聯會盃等國際級賽事。每隊將獲得4個奧運單打名額，美國女子隊前4名球手全部高踞世界前20，23項大滿貫得主、奧運4金得主S威廉絲目前排第9位，而澳網出爐冠軍、新美國「一姐」簡蓮更排在第4，來年極有機會出戰人生首個奧運會。隨着東京奧運延期，簡蓮及其他年輕選手將有多1年時間賺取寶貴經驗，這支美國隊有望成為獎牌大熱。

網球迷爸爸精心打造

俄羅斯莫斯科出生的簡蓮幾個月大就移民美國，她的父親Alex雖然是一名的士司機，卻對網球擁有無窮興趣，悉心栽培女兒成為網球員。「從前我就像個笑話，個個都說我矮，怎麼可能打網球？是爸爸一直相信我可以。」威廉絲姊妹、舒拉寶娃這些熟悉的名字背後都有個「魔鬼教練」爸爸，簡蓮亦一樣，她笑說父親甚至比她勤力：「他好像甚麼都知道，所有球員、教練他都研究過，總是能想出一個最合適的戰術，他真的很努力。贏大滿貫同時實現了我們兩個的夢想。」

簡蓮在年初在澳網4強擊敗世界「一姐」芭蒂之後，決賽迎來兩項大滿貫得主麥古露莎。狀態大勇的西班牙美女很快入局，簡蓮先輸一盤4比6。不過這位美國少女沒有被打亂陣腳，反而愈戰愈勇，以高達79%的第一發球得分率，以及100%的第二發球得分率，打出6比2追成平手，最後以6比2再贏一盤，成功以2比1逆轉奪冠。她說「戰鬥民族」的基因令她不會輕易放棄，「我總覺得自己有一部分屬於俄羅斯，或許就是我的鬥心和勇猛強悍的來源，但我仍感謝父母給我一個『美國夢』。」完場一刻，簡蓮興奮跑到看台握着父親的手，好一會才回到頒獎禮發表感言：「夢想是會成真的。如果有夢想，一定要勇敢去追！」

16歲歌莉嘉芙連挫美國一姐

美國還有一位超新星火速上位，上月剛滿16歲的歌莉嘉芙（Coco）是現役球員之中最年輕的Top 100球手。來自美國阿特蘭大的Coco去年首次參加溫網及美網正賽就成功晉級，世界排名由686位飛升至年終68位。很快她便成為美國新寵兒，只要是有她的比賽，在美國的收視率都特別高。今年Coco首次參加澳網成年組賽事，首圈就擊敗美國隊前輩、39歲的V威廉絲，展開她的神奇之旅。結果16強她在中央球場以直落6比3、6比4擊敗衞冕的日本「一姐」大坂直美，贏得漂亮一仗。

「比起同齡的人，她肯定是在另一個層次。」其實去年Coco成為溫網女單史上由資格賽打進正賽的最年輕球手，「細威」已經對她有高度評價：「15歲的我還未知溫網是甚麼回事，她卻相當清楚。」半年前美網，Coco是大坂直美的手下敗將，短短6個月就成功「復仇」，完場一刻全場站立為這位15歲少女鼓掌。要知道今年的澳網連「細威」都闖不進16強，在大滿貫愈走愈遠的Coco對於自己的神奇之旅，感到難以置信：「天啊，我也不知道！或許觀眾的支持鼓勵我奮鬥吧。」她仍未習慣完場後和全場觀眾揮手，賽後訪問時亦有點激動：「兩年前我在青年組首圈出局，而現在我來到這裏，真的很瘋狂！」

網球場展現曼巴精神

歌莉嘉芙的父母都是運動健將，她笑說「良好基因」令他們感到自豪：「爸爸常說，我遺傳了他的身高，媽媽就說我遺傳了她的摩打腳。」6歲開始打網球，11歲就立志「贏很多大滿貫冠軍，成為史上最偉大球手。」已故湖人球星高比拜仁的「曼巴精神」是她的動力來源，高比曾鼓勵她：「種下夢想，然後活着令這個夢變得更偉大。」她說只要仍然站在場上，每一球她都會盡力回擊，「我想讓大家知道，天空不是界限，你想走多遠就多遠。堅持奮鬥，因為你永遠不會知道網球場上會發生甚麼事。」

簡蓮 (Sofia Kenin)

世界排名：4 年齡：21歲

身高：1米70

近年成績：

2019 廣州公開賽 冠軍

2019 法國網球公開賽 16強

2020 里昂公開賽 冠軍

2020 澳洲網球公開賽 冠軍

歌莉嘉芙 (Cori Gauff)

世界排名：52 年齡：16歲

身高：1米75

近年成績：

2018 青少年 Orange Bowl 冠軍

2018 法國網球公開賽(青少年組)冠軍

2019 溫布頓網球公開賽 16強

2020 澳洲網球公開賽 16強

2020 Upper Austria Ladies Linz 冠軍

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