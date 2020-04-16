5大巨變！疫情下的球壇……

新冠肺炎疫情雖然終於有啲放緩迹象，但都已經深深影響全球球壇，各地聯賽仲未知幾時開波之餘，對嚟緊轉會窗仲有極大影響。上季夏天5大聯賽合共完成1,932宗球員交易，總額高達53億歐元（約443億港元），不過隨住聯賽停擺，球探又因各地旅遊限制冇得飛嚟飛去，最重要係球會收入大受打擊，嚟緊轉會市場肯定有巨變、甚至係亂晒坑！

球探冇得飛靠上網搵料

City Football Group球探公司總裁Simon Wilson表示，除咗大球會之外，業內有好多球探公司，每個球探每個禮拜起碼去唔同地方睇3場比賽，依家喺各地都有旅遊限制之下，加埋聯賽基本都停擺，球探們就冇得飛，個個變咗喺網上做功課。摩納哥球體育總監Tor-Kristian Karlseb透露，行內都利用兩個主要網上平台InstatScout同Wyscout搜集資料，以往球探會先喺呢兩個平台睇資料同球員比賽片段作初步分析，揀啱心儀球員就會飛去睇佢實際比賽，但依家只有靠網上資料做分析，做好報告交畀球會及教練。

隔山買牛隨時入錯貨

此舉除咗難度增加之外，由於唔少聯賽停頓，球員更新資料同片段都少咗好多，喺呢種隔山買牛嘅情形下，個個都睇住平台嘅相同資料，唔同球會睇中同一個球員嘅機會大增，隨時個價嗌高之餘，仲會出現用貴價入錯貨情況。

主流聯賽冇乜新面孔

以往喺呢個時候，喺歐洲一線球會球探飛去南美洲觀察球員嘅旺季，因為南美多個本土聯賽包括巴甲、阿甲、智甲、墨超甚至秘魯及厄瓜多爾聯賽，以及南美自由盃同南美球會盃都進行得如火如荼，要知道唔少南美球員都係未琢磨嘅鑽石，原本依家係球探們考眼光尋寶嘅最佳時間，但現時唔單止呢啲聯賽延期，連球探想飛去南美睇波都難。

唔單止南美，部分球探都會去睇歐洲青年聯賽，希望可以搶先一步搵到明日之星，可惜好多歐洲地區嘅青年或少年聯賽，因為年輕球員嘅健康問題，仲早過本土頂級聯賽叫停，所以預計嚟緊球季都唔會有太多新面孔出現。

10億身價球員少好多

隨住多間球會包括雲達不來梅、慕遜加柏、里昂同赫斯特等宣布球員減薪，預計多間歐洲球會喺未能有開新源嘅情況下，節流係唯一挽救球會財政嘅方法。雖然過去幾年歐洲5大聯賽標王身價愈嚟愈高，現時交易身價高過9,000萬歐元有8個，順次序係尼馬、基尼安麥巴比、菲臘比古天奴、奧士文尼奧比利、夏薩特、祖奧菲歷斯、基沙文同基斯坦奴朗拿度。

球員減薪身價跟住跌

不過，隨住球員薪金下降，球員嘅身價亦會下降，加上曼城之前違反歐洲足協財政公平條款被重罰唔畀參加歐洲賽，各大球會都唔敢再篤數嗌大轉會費，免得畀歐洲足協或者國際足協主動調查，所以過往能夠出得起價嘅富豪球會，嚟緊夏天都唔會大手筆增兵，而且大牌球員即使成功轉會，人工亦唔會有大幅增加。

球會莫財交易勢銳減

隨住各地聯賽延期或者係取消，各球會喺門票收入、商品買賣、電視直播以及贊助收入都大幅縮水，畢馬威會計師行預計，如果5大聯賽取消餘下賽事，將會對球會造成約43億歐元（約360億港元）財務損失。

好多中小型球會係靠博彩公司做主要贊助，多間歐洲博彩公司早前已預計，新冠肺炎會令博彩業務減少7成至8成半生意，勢必影響中小型球會喺買賣方面嘅預算，因為如果賣走咗球員，但又買唔番適合嘅返嚟，對球會爭取成績有壞影響。

至於大球會，要售賣球員唔會太難，因為好多球員較具名氣，而且球探早已掌握大部分資料，不過喺出價方面會相對保守，此舉不論係買方同賣方都係，賣方會驚太高價嚇走對方，而買方又會就住個荷包唔會畀人抬價，故此整體轉會費將會有明顯下降。

本土聯賽球員吃香

睇晒咁多都好似對球員係不利消息，但有一班人卻會成為得益者，佢哋就係本土聯賽球員，尤其本土球員為甚。正如前面所講，球探冇得飛，對佢哋嚟講，最熟路當然係本土聯賽，投資喺呢班球員身上，風險一定低過「隔山買牛」，預計本土聯賽球員走馬燈情況會頻現，而且身價同薪酬都有機會增加。

英超情況最明顯

喺英超情況可能更為顯著，一向以嚟英格蘭球員身價都已經被搶貴，加上英國喺年初脫歐，英鎊兌歐元匯率相信會慢慢下跌，變相減少咗外援球員收入，大大減少對非英國球員嘅吸引力，喺選擇少咗之下，土炮自然水漲船高。不過有分析指出，英超球會為咗減少喺轉會嘅開支，或者會選擇借用或者交換球員嘅交易出現，整體本土球員身價未必會有顯著嘅攀升。