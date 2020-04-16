米高佐敦紀錄片周末上映

「籃球之神」米高佐敦在芝加哥公牛最後一季的紀錄片《最後一舞（The Last Dance）》，因為疫情關係，提前到美國時間4月19日起，分開5星期在《ESPN》上映，套用導演積遜希爾的話：「希望能在黑暗時刻帶來力量。」能夠帶來力量的，不僅是公牛在佐敦的帶領下，兩度達成三連霸的結果，更是歷經動盪和矛盾，一步步邁向巔峰的過程。觀賞《最後一舞》前，不妨先做功課，回顧1997-98球季公牛管理層與教練、球員之間的暗涌。

過百位名流憶述的榮光

熟悉NBA的球迷都知道，1997-98球季是公牛王朝最璀燦的一頁，佐敦、柏賓和洛文組成的「三巨頭」締造了第二次三連霸。毫無意外地，《最後一舞》預告片穿插著擁抱和吶喊，抽雪茄、開香檳的慶祝畫面，我們可以看見被稱為「這個星球最著名的人」的佐敦，在無數鏡頭和麥克風簇擁下登場；聽見柏賓說：「我們是有史以來最好的球隊。」套用到任何一支球隊，感覺都像自吹自擂，唯獨這支公牛例外。

製作團隊除了邀請到昔日冠軍班底柏賓、洛文、卡爾和「禪師」積遜，還請來前美國總統奧巴馬、NBA總裁阿當施華、「魔術手」莊遜、「惡漢」巴克利等過百位社會名流接受訪問。作為「最接近神的男人」，已故傳奇球星高比拜仁也會談及偶像的影響，留下生前珍貴的採訪片段。

然而，《最後一舞》的主菜不是人盡皆知的光榮歲月，而是背後的動盪與矛盾。10小時的紀錄片蘊藏著500小時從未公開的影像，積遜重重甩門，佐敦踢飛紙箱只是冰山一角，「柏賓只顧自己」、「公牛是佐敦的球隊」、「我們的信任破裂了」等尖銳的說話，都引伸出一個問題：為什麼公牛會在三連霸後分崩離析？

不為人知的暗湧

1997年夏天，聯盟一直彌漫著「球季結束公牛就會解體」的氛圍，表面原因是核心成員老化。洛文36歲，柏賓和卡爾32歲，邁進35歲的佐敦攻防兩端仍然擁有絕對的統治力，但預告片裏某女評述提出了許多人的疑問：「這種局面還能維持多久？」

更深一層的障礙，來自管理層與教練、球員不斷激化的矛盾。先說總經理克羅斯和教練積遜。克羅斯對積遜可謂有著知遇之恩，他在1987年聘請積遜擔任公牛助理教練，並在兩年後提拔到主帥位置。但憑著三角戰術的成功，「禪師」名氣愈來愈大，克羅斯逐漸喪失球隊的掌控權，卻礙於佐敦的效忠，遲遲無法擺脫對方。

終於，他在1997年休賽期與積遜簽訂一年600萬美金的合約，召開記者會宣布：「無論能否奪得第六個總冠軍，這都是積遜執教公牛的最後一年。」甚至傳聞克羅斯私底下說過：「就算球隊打出82勝0負，你都必須滾！」加上佐敦多番強調，不會為積遜以外的教練打球，傳媒都有共識公牛王朝或會隨著佐敦再次退役瓦解，也為《最後一舞》的製作團隊提供了契機。

管理層和佐敦的心結，同樣離不開權力。佐敦經常有意無意向管理層施壓，期望公牛建立他心目中的冠軍陣容。他在1987年選秀大會心儀來自北卡的學弟，但克羅斯沒有理會，選擇了「眼鏡蛇」格蘭和交易換來的柏賓。1997年，克羅斯企圖用柏賓換取選秀籤，從而得到天賦洋溢的麥基迪，結果佐敦大動肝火，用直接退役作威脅。

時間又來到同年休賽期，克羅斯在全國媒體面前說了這輩子最著名、最被誤解的一句話：「單靠球員和教練贏不了總冠軍，但球隊可以。」佐敦和萬千球迷省略了「單靠」兩個字，一夕間克羅斯成為了憎恨對象，哪怕10年後佐敦入選名人堂，也不忘重提舊事：「在球場上打球的，始終是球員，不是管理層。」

二當家柏賓自然逃不過這場鬧劇，除了經常身陷交易傳聞，身為「天下第二人」，卻一年賺不到300萬美金，1997-98球季年薪僅排在聯盟122位。但這很難怪責克羅斯，畢竟當初是柏賓同意簽下7年2000萬美金長約的。而一切恩怨，隨著克羅斯在2017年逝世煙消雲散，當時佐敦、柏賓和積遜紛紛慰問、致敬。《最後一舞》會怎樣描繪這位爭議性人物，也讓人期待。

正正因為歷經動盪，一眾球員和教練才會抱著破釜沉舟的決心，衝擊很可能是最後一次的冠軍。第六冠，不只奠定了佐敦「籃球之神」的地位，它的意義超越了榮譽，是公牛眾將共同拼搏的掙扎，以及達成完美結局的、純粹的喜悅。

小粉絲積遜希爾變巨作大導

米高佐敦傳奇的職業生涯影響了無數球迷，《最後一舞》的導演積遜希爾也不例外。時間回溯到1986年4月20日，年僅9歲的希爾拿著父親的聖誕禮物——兩張「Air Jordan Show」的門票，來到波士頓花園，目睹當時的二年級生佐敦，在季後賽首輪作客塞爾特人狂轟63分，創下個人生涯季後賽得分新高。從此，深深迷上了「籃球之神」。

機緣巧合下，超級粉絲得到了為偶像執導紀錄片的機會。拍攝超過10,000小時的影像，採訪過百位社會名流，箇中困難可想而知。但希爾說：「我不會視之為挑戰，我會稱之為特權。」受到疫情影響，體壇幾乎完全停擺，他希望《最後一舞》能夠讓世界重溫佐敦如何突破重重困難，贏得第六個冠軍，「在黑暗時刻為人們帶來一點希望。」正如當初佐敦照亮他的生命一般。