全球足球聯賽都因新冠肺炎疫情暫停，賽季點樣「收科」已經成為球壇最大課題，蘇格蘭足總周三(15號)宣布，隨住登地遲咗5日嘅「最後一票」戲劇性投出，蘇格蘭聯賽會有81%球隊贊同即時終止蘇超以下所有級別賽事，並按目前排名結束球季，而蘇超亦好大機會跟隨，意味些路迪將會成為冠軍。不過，格拉斯哥流浪已提出反對，並指控足總喺投票過程入面有賄賂情況，矛頭直指些路迪！

蘇格蘭足總月初提出，由聯賽會42間球會投票決定蘇冠、蘇甲同蘇乙聯賽係咪即時終止(成績按最後排名)，而議案要獲通過，4級聯賽各自都要有超過75%贊成票。結果蘇超、蘇甲同蘇乙都順利通過，唯獨蘇冠嘅登地喺上周五限期前未有投票，由於其餘9隊投票係7票贊成同2票反對，意味登地嘅「關鍵一票」將決定3個級別聯賽生死。據報登地最初表示會投反對票，不過周三球會終於作出決定，轉軚投咗贊成票。

隨住方案通過，登地聯(蘇冠)、拉夫流浪(蘇甲)同哥維流浪(蘇乙)即時成為所屬聯賽冠軍，未做決定嘅蘇超亦幾乎肯定會跟從呢個方案，意味榜首些路迪將會連續第9年封王，榜尾赫斯就會降班。不過呢個方案就引爆大混亂，赫斯已經表明會提出法律訴訟，由謝拉特帶領嘅格拉斯哥流浪日前更公開指控，有證據證明蘇格蘭足總喺今次投票入面有賄賂行為，暗示佢哋幫助些路迪捧盃。

格拉斯哥流浪日前宣布，有球證向佢哋提供證據，顯示足總喺投票入面出現舞弊，控制球會嘅意向，傳聞指登地嘅「過期」關鍵票好可能受到其他因素影響，矛頭指向些路迪。不過足總已經作出否認，並要求格拉斯哥流浪交出證據，否則就要收回指控。「主角」之一嘅登地，投票後亦特別發聲明話：「抱歉要令所有陰謀論者失望，我哋投票前，並冇同兩間格拉斯哥巨人球會(流浪及些路迪)有任何協議。」

蘇格蘭足總表示將聯賽提前終止，最大好處係可以即時向所有低組別球隊發放合共930萬鎊嘅年終獎金，以解佢哋目前面臨嘅經濟困境，不過如果赫斯或者格拉斯哥流浪提出上訴，呢筆獎金仍要暫時凍結。至於蘇超亦面臨重組，考慮中計劃包括增加隊數至14隊。