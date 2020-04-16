紐卡素想請阿里基執教！但大熱另有其人

沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼嘅投資基金將以3億鎊收購紐卡素，「喜鵲」有呢條超級大水喉射住，隨即計劃大展拳腳，英國《每日郵報》指紐卡素第一步行動將會換帥，目標包括前祖雲達斯主帥阿里基執教，但博彩公司開盤，指紐卡素下任領隊大熱係上季離隊嘅賓尼迪斯。

穆罕默德‧薩勒曼入主紐卡素後，勢必將球隊打造成豪門，變曼城翻版，現任領隊布魯士過去教波成績麻麻，紐卡素今季英超亦只排第13位，相信唔符合新老闆要求，預料冇留低，新帥人選已浮出水面，賓尼迪斯、阿里基成為兩大熱門。

賓尼迪斯曾率領利物浦奪得歐聯冠軍，執教華倫西亞、國際米蘭、車路士、拿玻里期間都有盃落袋，教波功力深厚。同埋佢曾於2016至19年擔任紐卡素領隊，幫球隊重返英超，對「喜鵲」非常熟悉，只因不滿班主艾殊利孤寒唔肯增兵，先至憤而離隊，現時執教中超球會大連一方，

穆罕默德‧薩勒曼剛入主紐卡素，可能想搵1位「熟手名帥」幫助重建球隊，所以博彩公司將賓尼迪斯列為4倍大熱。

至於阿里基執教祖雲達斯期間，5次奪得意甲冠軍，仲有2次打入歐聯決賽，屬於頂級名帥，加上佢現時冇教職在身，隨時可以上任，但佢始終未教過英超球隊，亦唔識英文，所以被列為7倍次熱。

另外，格拉斯哥流浪領隊謝拉特、前熱刺領隊普捷天奴、般尼領隊戴治、比利時國家隊主帥馬天尼斯都係候選人物。

紐卡素下任領隊人選(賠率)

賓尼迪斯 4倍

阿里基 7倍

謝拉特 13倍

普捷天奴 15倍

戴治 15倍

馬天尼斯 15倍