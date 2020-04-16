美職再度順延　不早於6.8復賽

受新冠肺炎疫情影響，原定5月10日有機會復賽嘅美職決定再度順延，暫定不早於6月8日前重開。美職由3月12日開始暫定比賽，原先打算5月初復賽，不過隨着美國成為全球確診人數最多國家，美職要喺短期內重開機會不大。

美職專員加柏接受ESPN訪問時表示，現階段佢哋會尋求完成整個球季嘅最佳方法，包括縮短常規賽或更改季後賽賽制，或選擇喺中立場進行比賽，減少球隊往來城市與城市之間嘅時間，無論最終決定係點，相信今季餘下比賽都要閉門作賽。至於早前聯賽會禁止球員操練嘅期限，將由4月24日延遲至少2星期，換句話講美職球員5月前都肯定唔會恢復操練。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.澳職：4月22號再決定復賽安排

2.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

3.德甲、德乙：暫停至4月30日

4.智甲：最快4月30日重開

5.韓職：有意5月重開

6.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開

7.挪超：暫定5月23日開咧

8.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

9.意甲：計劃5月31日復賽

10.俄超：最快6月1日重開

11.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日重開

12.美職：暫停至6月8日

13.日職、日乙、日聯盃：可能6月初重開

14.瑞超：暫定6月初開咧

15.法甲、法乙：計劃6月17日重開

16.荷甲、荷乙：計劃6月19日重開

17.亞冠盃：暫定7月重開

18.歐聯、歐霸：計劃8月重開，8強至決賽改為一場淘汰制

19.巴甲：延遲開咧

20.巴省聯：暫停至另行通知

21.葡超：暫停至另行通知

22.墨超：暫停至另行通知

23.阿超盃：暫停至另行通知

24.中冠盃：暫停至另行通知

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行