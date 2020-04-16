港超聯　今季9月踢埋佢　下季緊接開鑼

足總主席貝鈞奇在會議後，向傳媒講述今季和新一季之外排。 （何彥霆攝）

本地足球受疫情影響依然暫停，重開日子備受關注，足總董事局周四（16日）召開會議，就今季餘下賽事、下季賽制安排及參賽隊伍等事宜的應對方案作討論。會後足總主席貝鈞奇宣布，暫定將今季餘下賽事，安排在9月至11月進行，視乎參加復賽的球隊數目，更有機會提早至8月重開，至於今季已決定退出的球會，足總則表示不予追究。至於尚餘3場盃賽決賽，足總只會禁止球員在賽事中先後代表兩支決賽隊伍，而其餘曾代表過其他球隊出賽盃賽的球員，則仍可上陣，避免了在決賽「倒戈」的情況。

港超聯自3月底最後一場足總盃閉門賽事後再度停擺，至今超過1個半月沒有比賽。在疫情持續的情況下，如何處理聯賽及盃賽的剩餘賽事，成為本地足球各界密切關注的議題。足總曾計劃於4月初開會討論復賽安排，但最終因改以書面形式諮詢球會意見，並於周四（16日）再度開會。

足總今日開會後，決定將復賽日期暫定於9月，希望於11月完成所有今季比賽。鑑於有球會提議進一步提早復賽時間，足總方面就訂下4月30日期限，希望各間球會於該日前表達是否參與復賽的意向，再根據決定參與復賽的球會數目，調整復賽日期，貝生透露暫時已有至少6隊願意參與復賽。另外貝生亦提到為保持延續性，在諮詢過各球會意見後，計畫於11月底完成今季賽事後，緊接開始下賽季比賽，預計2021年6月底完季。至於其他較低組別及女子足球的賽事亦由農曆新年開始暫停，足總就表示這些賽事今季會取消。

大部分球員合約將在5月底到期，而在沒球可踢的情況下，不少球員已經離隊，甚至和球會提早解約，足總就鼓勵球會方與各自球員就合約問題協商。復賽後，各支球隊有機會出現球員變動，貝生指只會禁止各會在今季3大盃賽決賽中出現球員「倒戈」的情況，但聯賽方面就沒有相關限制。

早前有球會提出不會參與今季復賽，對此貝生表示足總則表示不予處罰相關球會，更會保留球會下季的會籍，而該隊於今季港超聯的戰績，將不計算於積分榜中。另外，就升降班問題，貝生強調由於今季情況特殊，暫時港超聯不會設立降班，他補充，如果來季有球會退出港超聯，足總願意邀請甲組有興趣參加的球隊頂替。

足總會議安排一覽︰

- 暫定9月至11月完成今季餘下賽事

- 今季完成後，緊接開始下季比賽，預計2021年6月完季

- 已選擇退出今季比賽的球會，不予追究

- 盃賽決賽賽事，禁止球員倒戈上陣