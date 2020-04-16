五大聯賽「過人王」 美斯輸畀前隊友

新冠肺炎之下，世界各地主要聯賽仍然停擺，翻查今季有趣數據，其中歐洲五大聯賽「過人王」原來並非好扭得嘅美斯或者C朗，而係狼隊大隻佬艾達馬查奧爾。

根據著名足球統計網站WhoScored嘅統計數據，今季五大聯賽扭過人次數最多嘅球員係英超代表艾達馬查奧爾，呢位24歲西班牙快翼踢29場聯賽，總共有145次扭過對手。

巴塞隆拿球王美斯27場聯賽有118次過人，輸畀呢位前巴塞隊友27次咁多，真係估佢唔到。雖然艾達馬查奧爾腳法唔及美斯，但勝在又大隻、速度又快，對手好難攔截到佢。

意甲「過人王」亦唔係C朗，而係薩斯索羅中場謝利美保格，呢位23歲科特迪瓦國腳踢26場聯賽有106次過人。

至於法甲「過人王」由尼馬大熱勝出，但佢踢28場聯賽其實得90次過人，德甲「過人王」係拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿，佢踢25場聯賽有67次過人。

五大聯賽「過人王」

英超：艾達馬查奧爾(145次)

西甲：美斯(118次)

意甲：謝利美保格((106次)

法甲：尼馬(90次)

德甲：堤亞高艾簡達拿(67次)