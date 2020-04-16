專欄輪住嚟　文字直播債專欄償

Kannas（左）與「蘇雞」拍檔主持睇體ontv Sports的直播節目《我很醜但我講足球》。

大家好！我是來幫「大頭」頂一兩次《專欄輪住嚟》嘅Kannas胡恩晴，平時「大頭」幫我頂文字直播頂得多，今次終於到我「報恩」喇！受疫情影響下，香港足總早前亦宣布賽事暫停，直至另行通知，球會、球員生活受影響，由我主持的《我撐港超聯精華節目》亦因而暫別一會。

雖然未能如常在精華節目中跟大家見面，但喺好拍檔「蘇雞」蘇肇朗力邀下，有幸可以跟他一起主持睇體ontv Sports的直播節目《我很醜但我講足球》！逢周五晚6時有我們跟大家「和你PLAY」吹水、玩遊戲，第一周跟大家用港超球隊打Winning，於直播室入邊笑到久久未能平復。

剛過去一周，本來安排上演「體壇常識大激鬥」及一級方程式賽車大激鬥。可惜由於技術原故，未能順利於直播其間完成整個F1賽事，最終只能於直播後補拍該部分，大家如果有興趣可到睇體 ontv Sports 嘅facebook專頁重溫！希望於疫症底下，能帶給大家一點歡笑，留家抗疫期間可以多一個選擇。

Kannas 胡恩晴