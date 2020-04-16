港超聯在家作賽　邊個贏？鍊過先知！

由香港足總和ER eSports，以及10支港超球隊合作的「港超聯在家作賽」PES2020大戰，周五（17日）會進行第二天賽事，晚上6時率先爆發兩場4強大戰，頭場由傑志吉祥物「傑仔」，火併愉園智囊「愉蛋」；近接由冠忠南區的「子彈」夏志明，硬撼標準流浪的劉智樂。兩場勝方會季軍戰後上演的壓軸大戰，爭取成為這個別具意義的賽事冠軍。(facebook專頁「香港超級聯賽 Hong Kong Premier League」周五晚上6時開始直播)

因疫情之關係，足總在完成3月份假將軍澳運動場上演的「足總盃」閉門作賽後，宣告暫停所有賽事，港超聯更由原定「停賽」最少3星期，變成「直至另行通知」。在球員無波踢、球迷無波睇的慘況下，足總在個別「熱血員工」努力，以及ER eSports和一眾港超球隊配合下，促成了今次「PlayFromHome」的「港超聯在家作賽」PES2020大戰。

據擔任賽事旁述的「威廉」表示，躋身今次賽事的4強分子，晉級過程都均現出色，對遊戲操作、戰術和陣式運用都有一定程度之心得，絕非門外漢。特別是兩位充滿神秘感的參賽者「傑仔」和「愉園」。

「傑仔」在8強戰硬撼富力R&F的「細佬」梁諾恆，兩度落後之下法定時間追成2比2，經加時仍未分高下，最終憑「王振鵬」在互射12碼階段建奇功，以3比2 （總比數5比4）淘汰對手；至於「愉蛋」則帶領愉園8強，以2比0擯走佳聯元朗的羅振庭。

另一場4強戲碼，「子彈」在8強戰先失1球下，憑「查維斯」在法定時間追和，再由「文迪斯」於加時下半場建功，2比1反勝由陳浩瑋率領的東方龍獅。至於標準流浪的劉智樂，先在首圈憑「巴辛」梅開二度反勝香港飛馬的曾健晃，再於8強以3比0 K.O.賽前揚言擅長「Tiki-taka」的和富大埔「Ben哥」楊紫彬。

值得一提，今次賽事採用的PES2020，即是Pro Evolution Soccer (Winning Eleven) 系統。這套足球遊戲，乃2018年雅加達巨港亞運電競項目之一，其一大特色就是遊戲細節易於更改，以致有創造港超球會及球員的可能。「WEHK」是一個致力於Winning Eleven內加入香港聯賽的DIY組織，希望藉遊戲推動香港足球。遊戲中DIY的香港球員，全都是由「WEHK」的成員，逐個細節去調教，當中包括樣貌、身高、年齡、所屬球會、位置以及超過30項數值。至於球衣方面，就採用其他繪圖軟件繪製，務求令球員落場的時候帶出更強的真實感。