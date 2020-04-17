德甲搶閘開波！全民復操等5月9日

歐洲各大聯賽因疫情停擺超過1個月，不過隨住情況逐漸改善，各地聯賽都已密謀復賽，其中德甲好大機會成為最早重開嘅5大聯賽，德國聯賽會總裁施費特更定下5月9日目標，下周四(23號)就會同德甲、德乙所有球會開會，消息指德甲18支球隊已經全部復操，決心相當鮮明！

雖然德國總理默克爾早前延長大型集會禁令去到8月，意味聯賽基本上唔可能有觀眾入場，但「閉門作賽」似乎已經係所有球會共識，施費特上星期接受美國傳媒訪問，就表明會力爭5月初復賽。德國聯賽會下周四(23號)會同德甲及德乙所有球隊進行視像會議討論復賽安排，而德國政府下一輪疫情措施會議就係4月30號，只要政府開埋綠燈就可以全速進行，疫情初期率先宣布將賽事取消嘅巴伐利亞州州長澤德，亦已表示對聯賽盡快重開表示支持。

據德國《圖片報》報道，德甲18支球隊已經全部復操，而且隨住禁令放寬，操練已經唔使「隔2米」進行，改為以小組形式練習，拜仁慕尼黑日前就喺訓練場內，安裝一個超巨型充氣飛鏢板，要球員用腳代手、以波替鏢進行比賽，其中德國國腳基拿比就成功「射中紅心」，似乎可以用最好狀態迎接德甲重開。