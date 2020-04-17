為己為人！蔡穎怡自制HK MASK

疫情威脅不少打工仔飯碗，對體育界的打擊更是嚴峻！香港花式滾軸溜冰代表蔡穎怡（Katherine）坦言，教練工作停擺令她陷入近乎「零收入」絕境。幸而多年來以自製比賽舞衣的經驗，令Katherine學得一手車衣好手藝，疫情下製作可循環再用、香港製造「HK MASK」口罩，幫到別人之餘，更成為自己的「救命草」！

文：司徒子文、圖片由受訪者提供

布料選材大有學問

由於政府封場關係，煞停了蔡穎怡所有教練工作，亦讓她幾乎「手停口停」：「冇晒工作，政府嘅抗疫基金又唔到位，依家要靠積蓄度日，真係好傍惶。」

不過，天無絕人之路，Katherine從滾軸溜冰學到的另一門手藝，加上一顆善心，卻助她度過難關：「由於Roller嘅比賽裙好貴，所以自細我就學習車衫自製戰衣，亦練成唔錯嘅手藝。就喺幾個月前社會鬧口罩荒期間，我眼見身邊有啲低收入嘅公公婆婆『一罩難求』慘況，於是就仿效港大博士K Kwong提供，喺網上教全民DIY可循環再用口罩方法，車製布造嘅『HK MASK』。其實一開始我只係想派畀有需要人士，之後雖有朋友建議過我拎製成品去賣，但當時我仲有工作又唔係等錢用而拒絕……但估唔到依家成為我嘅『救命草』！」

踩碌要求盡善盡美

問到車製這些布口罩之難處，蔡穎怡坦言每個工序要做得細緻，才可讓人使用：「K Kwong講過，如果造得正確再加上適合濾芯，口罩可以去到N70至N90級別，用喺普通環境都可以擋一擋。就係因為咁，所以製作工序都比較嚴謹，一定要有精神先可以車製。另外，揀用料都要好謹慎，我去買料嘅時候就有好心老闆提醒，有啲布料唔適合，輕則戴上會令皮膚敏感生瘡，重則會大大影響到抗菌效果，適得其反。」

Katherine笑言對製作布口罩的執着，就有如自己溜冰場上動作要盡善盡美：「可能係習慣咗對自己溜冰動作有要求，所以對自己出品都有份執着。製作口罩時會不停改、不斷試，自己試戴有少少唔舒服都要改，改到滿意先會畀人用，所以嚴重影響製作時間進度。就好似溜冰場上要練到每個動作變得精準，我先會喺比賽中展示畀人睇，同對手比拚分勝負！呢個就係運動員嘅執着！」

教練自僱欠缺保障

在政府公布的第二輪抗疫基金，體育界有聲音指支援仍然不足，蔡穎怡亦對此感不滿：「我依家有喺學校教興趣班，所以應該符合『一次性』7,500蚊資助，但呢啲錢只係派1次，實在難以照顧生計，而偏偏喺抗疫基金中最有用嘅『保就業』計劃就幫唔到手。需知道若果每個月都有9,000蚊資助嘅話，起碼唔使擔心基本生活。就以我喺溜冰場做兼職教練為例，要拎到資助嘅首要條件係『有工返、有糧出』，但依家冰場都封埋，根本就無工可返，無糧可出。」

有報稅就應受惠

Katherine亦指業界對只有供強積金人士，才可申請「保就業」的規定有所保留：「運動體育教練係比較特別，好多都係自僱人士，平時已經冇乜保障，同『僱主』嘅合約亦五花八門，有部分更加係無供強積金，令到佢哋受惠唔到今次計劃。其實我認為只要有報稅戶口，就代表佢都有對社會貢獻，好應該用呢個方法去計算涵蓋受惠人士，咁先至叫公平。」

堅持夢想望後繼有人

曾經在80年代於香港紅極一時的滾軸溜冰運動，時至今日已變得冷門，仍堅持留在這個圈子的更是少之又少！

已屆30歲的蔡穎怡，面對昔日戰友一個接一個退下來，仍獨撐這項運動多年，她直言只為一份責任：「喺香港做運動員真係好辛苦，要自己畀錢去出外比賽為港爭光，生計亦唔穩定，我都有諗過係唔係應該要退落嚟。不過，我仍然有追尋嘅夢想，亦要對自己嘅滾軸溜冰運動員身分負責任。例如我嘅存在會令小朋友有個仰望對象，令佢哋有追逐目標。我嘅存在亦會令更多人接觸到呢項運動……如果缺少咗一個標誌性人物，只會令呢項冷門運動『絕種』！」曾經贏過35次香港花式滾軸溜冰冠軍，亦贏得過全國冠軍，Katherine希望將來有人可超越自己，令她可以安心退役，把多年來的重擔責任卸下來。

談到當上滾軸溜冰教練工作，蔡穎怡坦言自少志願想當老師，而現在做教練也算圓夢：「做教練除咗教授技術外，教小朋友做人道理都好重要。老套啲講『用生命、影響生命』，係一件好有滿足感嘅事，我永遠都樂意去做！」

蔡穎怡

年齡：30歲

個人榮譽：

35次香港花式滾軸溜冰冠軍

香港8年不敗紀錄

2019年全國冠軍

全國賽13次銀、16次銅

2012年亞錦賽銅牌