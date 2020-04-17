米高佐敦自爆點解叫MJ

米高佐敦在公牛最後一季的紀錄片《最後一舞》即將上映，近日佐敦頻頻接受訪問，談及不少往事，包括1982年NCAA總決賽的經典一役。當時還是大一新生的佐敦，上演絕殺協助球隊奪冠，他曾多次稱之為籃球生涯最重要的一球：「在那之前我只是一個打籃球的普通大學生，校外的人都叫我Mike Jordan。當我投進那一球後，大家才開始稱呼我Michael Jordan。」

前隊友柏賓則分享了佐敦的好賭事蹟。當年公牛主場暫停期間，會在大螢幕進行「帽子遊戲」，讓觀眾競猜球藏在哪頂帽子下面。坐擁千萬年薪的佐敦一早知道答案，卻與球館保安打賭，每次賭注100美元。「當時有個坐在板凳旁邊的保安，每場都跟佐敦打賭，他唯一贏的方式就是搶在佐敦前面猜對。結果一年下來，他輸了4100美元。」柏賓說。

另外，NBA趁著停擺舉辦的「HORSE」花式投籃比賽落幕，灰熊後衛康利擊敗公牛入樽王拿芬奪冠。兩人起初勢均力敵，但康利使出撒手鐧，先用左手手指轉球，再用右手將之撥進籃框，成功考倒對方。隨後康利在籃板後拋射命中，終以5：2奪冠， 捐出20萬美元獎金協助抗疫。