好消息！曾綺婷擊退病毒出院　最想食漢堡

經過接近一個月的治療，上月確診新冠肺炎的香港空手道代表曾綺婷總算在今午（17日）康復出院。她透過香港體育學院社交媒體發佈影片，表示會在體院宿舍繼續進行自我隔離，有信心在兩星期內回復狀態，並感謝醫護人員和院友的照顧。

香港空手道隊上月完成法國集訓，回港後李振豪、曾綺婷、周家謙和法籍教練先後確診，總教練William Thomas則在月初證實染疫。繼法籍教練康復出院後，曾綺婷亦在周三（15日）的病毒測試呈陰性，並在今日獲醫生批准出院，結束整整29日的住院生活。她難掩興奮神色：「真的很開心！有一段時間沒呼吸過新鮮空氣，沒怎麼見過車和人了。離開醫院的路上，感覺所有東西都很新鮮。」

曾綺婷續解釋回到體院宿舍的原因有二：「一來我很多東西都在宿舍，二來我想繼續自我隔離，暫時不與外界接觸。體院可以讓我安靜地休息一下，又方便到緩跑徑跑跑步。」她笑說除了因為吃太多醫院餐，想吃吃漢堡包外，出院後最想做的事就是恢復訓練：「我現時身體很不錯，覺得可以隨時投入訓練。但畢竟有段時間沒做高強度訓練，會先跑跑步，準備一下。」她表示不擔心影響狀態，因為住院期間有利用橡筋運動保持體能，「給我一星期⋯⋯不，給我兩星期就能回復正常。」

她不忘感謝威爾斯親王醫院和那打素醫院醫護人員的照顧：「每次看見他們『full gear』照顧我們，就覺得其他人都不明白他們的艱辛。如果我沒有住院，也感受不到他們多麼辛苦。」除了醫護人員，她也慶幸遇到共患難的院友：「住院的生活雖然很悶，但我遇到了好院友，大家做了好朋友。這種時候共患難很重要，當你檢測結果不理想時，可以安慰你，當你出院時，就歡送你。」影片最後，她勉勵尚未出院的李振豪、周家謙和總教練：「繼續努力，別放棄！一定會迎來『negative』的一日！」