港超聯在家作賽　劉智樂做PES王者

由香港足總和ER eSports，以及10支港超球隊合作的「港超聯在家作賽」PES2020大戰，周五（17日）最後一個比賽日上演4強、季軍戰和決賽4場賽事，結果由初賽一路過關斬將的標準流浪劉智樂，於4強和決賽再度報捷，分別擊敗冠忠南區的「子彈」夏志明以及愉園代表「愉蛋」，成為今次PES2020賽的大贏家。

首場4強大戰，有傑志吉祥物「傑仔」對上愉園代表「愉蛋」。「藍鳥」一度靠高美斯上半場梅開二度領先，但愉園加維蘭亦不示弱，上下半場兩度破門，令雙方法定時間打成2比2，加時115分鐘，加維蘭更完成帽子戲法，最終為愉園鎖定3比2勝局。另一場4強對決，流浪劉智樂面對南區夏志明。法定時間，雙方都用游戲中的自己取得入球，一度打成1比1。加時階段，查維斯和歐陽耀冲各有斬獲，比賽陷入2比2僵局，最終流浪靠巴辛112分鐘的補射，以3比2勝出，挺進決賽。

季軍戰，「子彈」靠查維斯和游戲中的自己各入一球，以2比0輕取「傑仔」。壓軸決賽大戰，由流浪劉智樂對愉園「愉蛋」。由初賽殺到入決賽，賽前揚言以不變應萬變的劉智樂，上半場和對手互無記錄，換邊後53分鐘，即刻用游戲中最熟悉的自己，射破對手門將屠俊翹的十指關，最終靠這個入球奠勝，以1比0擊敗愉園「愉蛋」，成功奪冠。賽後坦言能夠勝出心情很開心的劉智樂，都不忘借機寄望本地足球能盡快回復正常：「幾嗰月冇波踢，都希望疫情快啲完，盡快踢得返。」

【次日戰果】

4強

傑志「傑仔」2：2愉園「愉蛋」

(「愉蛋」加時贏3比2)

標準流浪劉智樂1：1冠忠南區夏志明

(劉智樂加時贏3比2)

季軍戰

冠忠南區夏志明2：0傑志「傑仔」

決賽

標準流浪劉智樂1：0愉園「愉蛋」