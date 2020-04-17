港超柯南許嘉樂　球場搵真相！

球場上比併除了鬥力外，具分析及閱讀賽事能力也缺一不可！效力和富大埔的許嘉樂踢波一向都靠「分析」，連愛看的動漫亦要「用腦」，自細就被《名偵探柯南》吸引着！這位26歲攻擊球員期望自己在球場上，可以有像柯南般執着，鍥而不捨地尋求勝利的真相，因為「真相永遠只有一個！」 文：司徒子文

從13歲開始入選港隊青年軍，「嘉樂仔」的天分已被認定，這正與他喜愛思考有關：「我一向都唔鍾意『死去』，認為解決問題一定要用腦，連睇動漫都一樣！細個睇《柯南》時已經令自己思考多咗，多用腦去估計劇情發展，甚至諗到自己似偵探一樣，睇睇我推理出嚟嘅兇手啱唔啱，從而訓練到獨立思維。喺球場上，每個我有份參與嘅攻勢都會先構思，盡量諗方法製造人多打人少嘅機會，慳水慳力唔使『死去硬爆』浪費過多體力！其實由細到大跟羅繼華、李健和、岑國培學踢波，甚至依家嘅馮Sir（馮凱文）都係教我踢波要因應對手去分析對策，切忌『一本通書睇到老』，所以要多思考。」

許嘉樂踢波愛靠「分析」，他更堅信「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」的道理：「除咗教練要我習慣諗多啲方法去踢波之外，其實我亦多得成班隊友一齊去討論，以前喺球會多數同黃駿軒、余沛康、謝朗軒討論，點樣喺邊線上更易製造人數優勢，依家喺和富大埔就會同梁星耀、杜瑋鴻、陳文輝傾點樣傳球嘅細節位。如果有同路人，一齊去討論，思維上會進步得快啲。」

除了愛用腦分析外，「嘉樂仔」亦以柯南的性格作為榜樣：「我好欣賞柯南做人處事好積極正面，佢本身係一位靚仔天才高中生，但畀人灌咗毒藥後，身體就縮小變咗7歲小學生。雖然經歷不幸同面對生命威脅，但仍然堅持去做自己認為啱嘅事，繼續去查案搵出真兇，過程中可能因為體形變小帶嚟不便，但都可以一一克服，幾辛苦都堅持，我認為做人應該就係要咁。」

談及柯南遭遇，「嘉樂仔」亦有感而發：「雖然佢身體形態有改變，但知識同智慧無變過，令我領悟到學識係跟自己一世，內涵唔會因外在因素而改變，所以要珍惜每個學習機會進修自己！」的確，身體會隨時間衰老，但知識卻會因進修無限增加，故此無論在人生或球場上，都要不停為腦袋增值，才可歷久不衰！

【許嘉樂檔案】

現效力球會：和富大埔

曾效力球會：YFC澳滌、標準流浪、理文、凱景

年齡：26歲

位置：右中場

個人榮譽：香港隊-港澳埠際賽冠軍（2015、2016、2017）

球技將壞人打倒

J League都搵柯南合作

柯南在漫畫中球技了得，經常用腳將壞人打倒，聲名大噪到連J League也要與他合作，曾經推出劇場版來紀念聯賽20周年，片中更有遠藤保仁、今野泰幸、中村憲剛及楢崎正剛登場，成為一時佳話。

對於足球賽事能夠成功與動漫連接，許嘉樂期望港超聯他朝一日也能做到：「要吸引更多人去關注本地球壇，就必須借助一啲受年輕人歡迎嘅事物幫手。好似J League咁，除咗搵柯南外，亦都經常搵高達、足球小將等做Crossover，相信會令整個聯賽變得更年輕。其實香港都有唔少出色嘅動漫人物，真係可以諗吓同麥兜、陳浩南、甘小文Crossover吓，畀多啲香港人認識香港人嘅聯賽。」