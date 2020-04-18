今季都未復賽　下季英超9月頭又開咧

英超今季都未知踢唔踢得完，英國《每日電訊報》爆料，原來喺星期五（17日）嘅英超視像會議入面，賽會向各球會代表指出，20/21年球季必需喺今年9月頭開鑼。

由於新冠肺炎令到歐洲國家盃以及東京奧運都推遲一年舉行，歐洲球季下年亦會提早結束，不過由於今季都未完成，下個賽季將會超濃縮舉行。

如果下季要喺9月開咧，換句話說，今季英超嘅復賽日期唔可以遲於7月，現時16隊仲有9輪比賽，4隊有10場未踢，合共92場波要喺短時間完成，《每日電訊報》指出，其中一個方案，喺餘下賽事喺5個星期共35日內完成，每隊每周進行2場賽事，當中包括足總盃8強至決賽。此外，球員會有短暫休息，而且球隊會有季前熱身賽時間，但未必容許離開歐洲作賽。

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報道又指，視像會議有提及英超球會如何操練，有初步建議，只會容許每組5人進行訓練，每組1個小時，而且5名球員各自喺自己嘅車上換衫、進行病毒測試及探熱，減少接觸，希望當局接受呢個建議，畀球會盡快復操，咁就可以如期迎接7月恢復今季比賽，其後可於9月開始20/21年球季。

英超正積極參考德甲做法，德甲球隊已經復操，可能5月就會復賽，到時只會閉門作賽，英超或會效法德甲嘅方法。