拿維斯被爆偷食朋友妻...唔止一劑！

正所謂「朋友妻不可窺」，阿根廷前鋒莫路伊卡迪搶走老友麥斯盧比斯老婆Wanda，已經成為球壇「賤男」代表，估唔到另一位阿根廷球星拿維斯亦有呢鋪「癮」！上年12月宣布退休嘅拿維斯，最近被踢爆同好友嘅前度鬼祟去小島過「隔離生活」，拿維斯舊愛隨即炮轟，話呢位前阿根廷國腳已經唔係第一次搞朋友嘅另一伴，仲話佢一定會有報應。

拿維斯喺中超踢咗3年搵夠後，上年12月正式退休，最近佢喺社交網自貼去咗加勒比海嘅聖巴特島避疫，相入面就得佢一個，不過巴西名模Natalia Borges幾乎係同時同地，又喺社交網放一張自拍照，而最吊詭嘅係，Natalia同拿維斯十幾年商人老友當尼迪只係分手咗冇耐，今次事件引嚟阿根廷極大回響。

對於呢次疑似偷食朋友妻事件，拿維斯前Model女友Yanina Screpante就加入爆料：「我已經講拿維斯講到好厭，不過我可以話你知，我知道佢兩個(拿維斯同Natalia偷情)嘅事，Natalia係拿維斯一個好好朋友嘅女友。拿維斯想點就點，唔關我事，佢會有報應。」

Yanina愈爆就愈過癮，隨後再炮轟拿維斯偷食朋友另一半已經唔止一次：「拿維斯今次咁做(偷食朋友妻)並唔奇怪，佢以前都試過，問下維亞里(意大利著名監製)以前女朋友Lucia Pedrazza就知，拿維斯同維亞里當時非常老友，但佢根本唔會在乎。」