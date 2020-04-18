專欄輪住嚟　「四大才子」繼續發功發癲

「港超聯在家作賽」圓滿結束，等餓咗波好耐嘅球員同球迷，可以有一次留喺屋企比賽同打氣嘅機會。今次比賽之所以能夠順利舉行，除咗係足總、ER ESports同10間會嘅合作成果之外，關鍵人物就係之前同大家提過嘅嗰位足總「熱血手足」「阿翔」喇，唔係佢咁主動，仆心仆命，一腳踢去搞晒鬼死咁多嘢，成壇嘢都未必可以面到世，認真值得嘉許。

講開「阿翔」，其實佢就係當年夢想FC宣傳及推廣「四大才子」之一，曾經令大家留下非常深刻印象嘅「歐陽耀冲加盟」同「遊戲王召喚亞哥斯達」短片，就係佢哋嘅傑作。如今「四大才子」雖然各散東西，但佢哋對本地波嘅心依然無變到，喺唔同崗位繼續發功同發癲！

港超聯仲有排停，但好多人依然謹守崗位，喺冇球場、冇操練、冇比賽嘅環境下，依然好努力去工作，甚至搵嘢嚟搞，「港超聯在家作賽」同《我撐同球員傾吓偈》等等就係例子喇。又好似幾隊港超球隊嘅facebook專頁咁，完全冇話「停賽」就「停工」，喺冇現成嘢之下，依然Keep住有嘢更新，目的只為令冇波睇嘅球迷，可以有其他同球隊有關嘅嘢睇。

冇波踢糧又遲出，但大家依然可以喺「大埔足球會 taipo fc」facebook專頁，定時定候見到好有水準嘅Post，啱啱楊紫彬出戰「港超聯在家作賽」嘅賽前圖同賽後片，就為大家炮製咗唔少歡笑，仲捧紅咗「無人可以喺我面前入3球！」嘅「Ben哥」添。

搞手「明仔」都係夢想FC「四大才子」之一，唔怪得啦！聽日再同大家講吓其他港超球隊嘅fb。

大頭