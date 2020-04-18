港甲　不設升班！晉峰點算好？

香港足球總會周四（16日）召開的董事局會議，除得出港超聯押後至8月中復賽的結論外，還正式決定今季不設升降，來季假若有球會退出才考慮邀請甲組球會升班。甲組的晉峰季前投資甚鉅並矢志升班，如今收到這個消息，總教練何信賢坦言全隊上下均感十分失望。

足總周四（16日）經董事局會議後，宣布今季港超聯取消升降制，若有球會來季退出，才考慮邀請甲組球會升班。晉峰季前傳出班費達600萬，半季以30分位列首名，季中更簽入2位前西丙外援劍指升超。如今得悉結果，總教練「何Sir」受訪時直言，球會上下均相當沮喪：「如果10隊下年都踢就代表我哋冇機會，球員聽到之後都好Upset。好似你考到高分想入大學，但佢話唔係呀，要有位先得咁。」他反問，足總為何不可設11隊競逐下季聯賽，如今需要有隊退出才有機會被邀請，感覺「好灰」。

與此同時，足總亦決定取消今季甲、乙、丙及女子聯賽的成績。「何Sir」稱這項決定更將球員，以至班主的努力付諸流水：「好難得成隊20幾人一齊奮鬥，上半季全華班都做到首名。班主使咗幾百萬又唔知做咩嘢，冠軍又冇。」

本月30日將是10支港超聯球隊，答覆足總下季會否參賽的限期。但無論有否球隊退賽，晉峰都要待足總邀請才可獲升班資格。何信賢大嘆，就算晉峰真的被邀請，足總打算將甲組半季賽果取消的做法，亦會令他們十分尷尬：「始終我哋冇個（冠軍）名份，間球會又新，有人會質疑點解畀我哋升，尤其係兩位班主會覺得唔好意思。所以點解我哋成日強調，有得踢就踢埋冠軍先升。」「何Sir」補充，球隊對升班的野心仍然十足，9成成員堅持升超的願望，會方會盡量向足總爭取，惟他透露當局至今未有聯絡晉峰，現在只好聽天由命，希望最終有圓滿結果。

球員合約方面，「何Sir」稱晉峰仍然會履行合約，為球員支薪至訂明的6月。鑑於西班牙疫情比香港嚴峻，球會建議兩名外援及主帥艾斯達維繼續留港，並為他們安排住宿，直至當地疫情緩和。