「神童」與「鼻涕」齊上齊落的廿年情

「廿年中，有高低起跌，好難話冇感情。」人生路上離合無常，總有個陪你齊上齊落的摯友。林嘉緯和盧均宜這對港超孖寶相識近廿載，雖沒有血緣關係，卻有着超越兄弟般的默契和感情。隨着「嘉緯」年初加盟富力R&F，踏入職業生涯暮年的兩人，亦得以故劍重逢。無球可踢的日子最興回顧往事，就等筆者跟隨兩人到回憶隧道走一趟，聽「嘉緯」「均宜」分享一起經歷過的時光。 圖/文：林卓臻

「嘉緯」和「均宜」在足球場上並肩作戰的身影，屬於一代香港足球的寫照，然而這段關係的緣起，卻要從廿年前港少訓練營的籃球場講起：「當時我喺一個訓練營嘅籃球場上遇到『嘉緯』，聽講佢打籃球好勁，當時我都唔知佢踢波。嗰陣時佢又唔出聲，好細粒又懶懶閑咁。」「均宜」至今對與「嘉緯」初相遇的經過，依然記憶猶新。港少時期，「嘉緯」由原本左閘，調至和「均宜」夥拍中場，兩人之間的無間默契，從那時開始培養並萌芽。

在職業球員的記憶中，捧盃一刻往往最難忘，能與好戰友分享奪冠時刻，更是深刻，回想過去一齊奮鬥的日子，兩人均認為在傑志效力期間的經歷最值得回味：「雖然好細個開始就一起踢，但我哋其實一路去到傑志之前，都未攞過任何冠軍，被稱為係『黑腳』。」「嘉緯」解釋道。2010/11賽季，兩人携手完成由「黑腳」到冠軍功臣的脫變，在面對港會的聯賽收官戰一役，各入一球幫助球隊擊敗對手，為「藍鳥」奠定榜首，捧起球會久違的聯賽冠軍：「嗰年第一次一齊攞冠軍，就係最開心。」

所謂默契，是兩人長年累月，由大大小小足球場内外的經歷堆砌而成，當中不乏相互的理解和扶持。「我同佢性格其實差好遠，但就係因為咁，所以可以互補。喺球場入面嘅默契係真係特別好，一來可能一起踢得耐，二來大家知道大家想點，有時佢一嗌，我已經知佢想要啲咩波，想我點畀佢。有佢喺度，我會穩定好多。」「嘉緯」形容自己的内向，與「均宜」的張揚形成鮮明對比，卻因此令兩人默契上更夾，在場内或場外更合拍。

2017年亞冠盃第2圈外圍賽，力爭晉級的傑志主場出擊，與河內FC鬥足120分鐘依然不分勝負，眼見比賽要被拖入互射12碼階段，最後時刻「嘉緯」接應罰球頂入，用一粒120+3分鐘的致勝球，帶領「藍鳥」挺進次回合，並藉此令批評自己體能不足應付90分鐘比賽的人，閉上嘴巴：「嗰場120幾分鐘先入波，慶祝時衝衝下見到佢（均宜），自然就係攬住佢。」兩人相擁慶祝的一幕，成為一時佳話。

翻開兩人職業生涯履歷，由初出道的流浪，到高峰時期的傑志，再到現時富力R&F，足球軌跡99%相似，彷佛「嘉緯」總是在跟隨着「均宜」的腳步。今年1月選擇轉投富力，又是否因為「均宜」的存在？「嘉緯」解畫時笑道：「唔多唔少係有因為均宜，但唔會只係因為佢。」他補充道自己已經踏入生涯暮年，球隊條件、球圈大環境及家庭等，都是這次轉會要考慮的因素。「99.99%係因為我啦，好似消毒藥水咁啊。」側旁的「均宜」玩笑般搶過話鋒，至於再深入的原因，「均宜」則說是屬於兄弟之間不為外人得悉的秘密。

當年初相見●神童Vs鼻涕

「均宜」初出道就一鳴驚人，早早成為港甲最年輕入球紀錄保持者，「嘉緯」表示早在正式與「均宜」碰面認識前，已聽過他的「威水史」：「神童啊嘛，嗰陣時淨係聼過佢嘅名。」至於「均宜」就坦言當時自己對「嘉緯」的過人技術印象深刻：「記得佢對住啲泰仔過一個，又過一個，嗰陣時我哋稱佢為『鼻涕』，好似條『鼻涕』咁喺對手中隨意穿過。」

聽到「均宜」這樣詮釋自己的綽號，「嘉緯」似乎不甚滿意，向老友打鬧般作出抗議：「你咁多年嚟都誤解！應該係好似『鼻涕』咁黐住嗰波。」如今兩人於富力R&F再聯手，「嘉緯」直言有「均宜」在身邊有助他更快融入新環境：「佢喺上面一年，已經打好晒關係，我上到去，佢都好快幫我適應到。」