靠中國市場打救！英超球隊爭奪武磊

中國國腳武磊同愛斯賓奴續約一事出現變數，根據西班牙《世界體育報》爆料，多支英超球隊有意簽入呢位28歲前鋒，皆因睇中佢背後龐大嘅中國商業市場，希望借助「武磊效應」挽救遭受新冠肺炎重挫嘅財政收入。

武磊同愛斯賓奴嘅合約將於6月30日屆臨，雖然日前傳出雙方將會續約1年，但仍然未動筆，所以英超球會趁機乘虛而入，打算截胡簽入佢。

事實上，武磊自2019年2月加盟愛斯賓奴以來，表現唔錯，於西甲上陣35場入6球，今季更加喺打吡戰臨完場，射入巴塞隆拿大門，協助愛斯賓奴爆冷逼和2:2，佢喺今屆歐霸盃亦有2球進帳，技術水平上有能力喺英超立足。

最關鍵係英超球會睇中武磊商業價值，西班牙傳媒指愛斯賓奴受惠於「武磊效應」，今季盈利有望破紀錄達到2064萬歐元，比上季狂升超過10倍，證明武磊真係一隻「識生金蛋嘅雞」。

加上英超屬於全球最矚目聯賽，如果有球會簽到武磊，勢必可以吸引更多中國大企業贊助，連帶內地轉播費都有望水漲船高，所產生嘅「武磊效應」威力比佢現時踢愛斯賓奴更加犀利。

雖然《世界體育報》並冇開名指邊幾間英超球會有興趣簽武磊，但估計具亞洲資金背景嘅狼隊、修咸頓、錫菲聯、愛華頓、李斯特城好可能係潛在買家，特別係由中國老闆話事嘅狼隊、修咸頓勝在有人脈，最大機會簽到武磊。