孫繼海最成功！范志毅曾拒絕利物浦？

西班牙傳媒爆出多支英超球會爭奪武磊，聽落好似係吹水消息，但其實英超曾經刮起「中國風」，連曼市雙雄都加入戰團，造就英超出現「中國盛世」，先後出現多位中國著名球星，最成功一定係效力曼城7季嘅孫繼海。

兩位中國國家隊防線主力孫繼海同范志毅1998年一齊加盟當時仲係英甲球隊嘅水晶宮，成為首兩位踢英格蘭聯賽嘅中國大陸球員。

「老孫」僅一季就重返大連，直至2001年加盟當時英甲嘅曼城，並協助「藍月亮」升上英超，一度屬於正選右閘，為曼城出戰123場英超射入3球，成為喺英超搵力最長時間嘅中國球員。

范志毅效力水晶宮3年，佢早前自爆為咗幫中國出戰2000年亞洲盃，而拒絕利物浦邀請加盟，因為當時紅軍要求佢必須留隊比賽，信不信由你。

另一位中國名將李鐵2002年加盟愛華頓，首季英超上陣29場，可惜之後無以為繼，效力4季黯然離開。

中國國家隊隊長鄭智曾以借用身份效力當時仲係英超球隊嘅查爾頓，仲同球隊踢過2季英冠，其後轉投蘇超些路迪。

至於最令人失望嘅英超中國兵一定係董方卓，呢位射手2004年獲曼聯簽入，但大部份時間被外借去比利時球隊安特衞普。

2007年5月，董方卓終於第1次踢英超，喺「例行公事」夥拍蘇斯克查鬥車路士，其後亦曾於歐聯上陣對羅馬，但只屬「垃圾時間」，可見曼聯當時簽佢，真係純粹為打入中國市場。

呢位曾經被中國球迷寄予厚望嘅新星，離開曼聯返回中國之後，事業亦冇起色，慢慢被人遺忘。