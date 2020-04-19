確診數字遠超報道　WNBA中鋒全家「中招」

新冠肺炎疫情在全球仍然嚴重，美國更加成為重災區，很多運動員都不幸「中招」，有消息指籃球圈的確診數字更遠超媒體報道，WNBA全明星中鋒杜臣(Stefanie Dolson)周六自爆全家都感染了這種超級病毒。

效力芝加哥天空的杜臣，是芝加哥首位確診的職業運動員，也是第二位「中招」的WNBA球員，最近她自爆全家都感染了新冠肺炎，大約一個月前全家的測試都是陽性：「這種病毒很接近我們一家，媽媽的情況曾經頗為嚴重，要留院四日，亦有症狀出現，幸好她已痊愈安全回家。」反而，杜臣沒有提到自己確診後的情況，但其效力的天空隊老闆則補充杜臣的情況不是太差，而目前她與家人都已經康復。

事實上，有消息指NBA及WNBA的確實數字相當不少，自從爵士高拔成為首位確診的NBA球員之後，NBA只公布了超過10位「中招」球員，而早前唐斯的母親更不幸離世；總裁阿當施華承應染上新冠肺炎的球員數目遠超報道人數，因為考慮到球員私隱，所以不再向外公佈確診消息。

儘管總統特朗普呼籲美國體壇盡快重開各大賽事，但目前NBA及WNBA的抗疫行動仍然保持，所以仍未有復賽日期，阿當施華坦言目前仍在觀察中，並且會有幾個方案的考慮。

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