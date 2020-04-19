專欄輪住嚟　球隊fb Keep住有嘢睇

尋日講過雖然本地波停晒，喺冇球場、冇操練、冇比賽嘅環境下，仍然有唔少港超隊嘅facebook專頁，為咗球迷可以Keep住睇有關球隊嘅嘢，喺冇現成嘢下，都不斷掟嘢出嚟，非常抵讚！尋日同大家介紹過「大埔足球會 TAIPO FC」啲Post好過癮，今日就再同大家睇吓其他港超隊嘅facebook。

「藍鳥」多花臣目不暇給

話「傑志 Kitchee」係最多嘢睇、最多花臣嘅港超球隊facebook專頁，應該冇咩人會反對。由上個月22號，足總完成晒「足總盃」閉門作賽之後，決定叫停本地波開始，「傑志 Kitchee」除咗之前已經出緊嘅防疫資訊外，先後推出唔同嘅內容，好似「ThrowbackThursday」同球迷回帶，睇番「全季不敗」贏聯賽嘅片段、蘇沙上年入嘅「12月最佳金球」；「Find the differences」畀球迷玩「找不同」；「OnThisDay」重溫「阿鵬」第250次為傑志把關；「StayAtHomeChallenge」分享女子隊同足球學院學員喺在家挑戰踢厠紙；「Wallpaper Monday」逢星期一更新Wallpaper畀球迷經Ig story同網頁下載。加埋不定期出嘅「Draw something」，內容相當豐富，本地波係唔係停晒，根本冇咩關係，傑志條Marketing Team功力的確有番咁上下。

雖然「東方龍獅足球隊Eastern Long Lions Football Team」嘅內容冇咁豐富，但佢哋喺「停賽」呢段日子，都保持有自家製作推出，好似「StayAtHomeChallenge」球員一個接一個在家接受隊友發出嘅挑戰；「辛祖的迷思」重新介紹加盟之後，火速成為球迷寵兒嘅辛祖。加上定期會同啲球迷互動吓，介紹一吓球迷對球隊表達「愛」嘅作品，十分窩心。

如果未Like呢兩隊嘅facebook專頁嘅，就快啲去Like，支持吓啦！記得順手Like埋「我撐本地波」呀！

大頭