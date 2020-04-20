打死不離三兄弟—足球版

球壇歷年來出現過唔少兄弟兵，大家都好熟識嘅盧特立、迪保亞、恩沙基、托尼兄弟屬於當中佼佼者，「梅開二度」嘅兩兄弟組合固然難得，但最犀利都係現時一班「帽子戲法」嘅三兄弟足球員。雖然嚟自同一個家庭，但三兄弟之間嘅事業發展各有高低，有人喺球場出風頭，成為頂級球星，有人仍在努力之中，亦有人已瀕臨被球壇淘汰，但始終打死不離三兄弟，佢哋集合親情同足球熱誠，一直並肩作戰。

同視施丹為偶像 夏薩特家族創紀錄

球壇最強三兄弟必定係夏薩特，三人自細視法國球王施丹為偶像，成為職業球員後亦踢進攻中場，更加曾於同一日成為所屬球隊贏波功臣，創出一炮三響壯舉。

29歲大佬夏薩特屬頂級球星，9年前已協助里爾爆冷奪得法甲冠軍，之後效力車路士7季兩奪英超及歐霸盃等殊榮，被譽為「夏世三」，即係僅次於美斯、C朗之後，世界第三強球員。佢今季更上層樓加盟皇馬，着上傳奇7號，本來向球壇一哥地位又行近一步，可惜遇上傷患，陷入低潮。

同日贏波威盡英德比

至於27歲嘅二佬杜根夏薩特際遇冇大佬咁好，兩兄弟當年一齊加盟車仔，但杜根一直外借，直至加盟德甲慕遜加柏，終於發揮潛能，5季入31球，今季轉投多蒙特，踢24場德甲已入5球。杜根同大佬一樣，可以踢翼鋒或進攻中場，位置上有所重疊，但都可以喺比利時國家隊並肩作戰，一齊獲得2018年世界盃季軍。

24歲細佬基利安夏薩特曾於車仔受訓，名氣比唔上兩位哥哥，佢現時效力比甲球隊布魯日舒高，同樣司職進攻中場，仍未為國家隊上陣，需要繼續努力。

夏薩特呢三兄弟最威水嘅地方，係曾於2018年11月4日，創造一炮三響壯舉，一齊建功幫助所屬球隊贏波，當日夏薩特貢獻1次助攻，協助車路士以3比1擊敗水晶宮。杜根梅開二度，幫慕遜加柏大勝杜塞爾多夫3比0，基利安夏薩特喺比甲射入1球，幫布魯日舒高以2比1反勝梅斯干。

3個蘇馬都係後衞

25歲嘅葛特蘇馬今季重返車路士獲得領隊林柏特重用，唔講唔知原來佢仲有1位哥哥同1位細佬係足球員，26歲嘅大哥利安蘇馬已經去中東搵食，效力阿曼球隊杜法，21歲細佬尤安蘇馬踢緊英甲保頓，三兄弟都係後衞。

葛特彈起全靠摩連奴

蘇馬三兄弟嘅足球事業同樣有好大差別，3人年齡同成長背景接近，二佬葛特蘇馬可以脫穎而出，好大程度上遇到「伯樂」摩連奴，「寸王」2014年1月向聖伊天簽入葛特蘇馬，曾經有意培訓佢成為泰利接班人，相信佢當年從摩連奴身上學到唔少防守精髓。葛特蘇馬過去2季被外借去史篤城、愛華頓大派用場，證明身價，吸引到林柏特收回自用。

相比之下，利安蘇馬同尤安蘇馬愈踢愈沉，即使尤安蘇馬仍然留喺英格蘭搵食，但所屬球隊保頓排緊英甲尾二，好可能下季降落英乙，到時佢同葛特蘇馬嘅事業發展距離愈拉愈遠。

普巴撐起成頭家

講起普巴大名，球迷第一時間諗起曼聯嘅保羅普巴，但其實佢仲有2位大佢3歲嘅足球員哥哥：費倫丁普巴、馬特斯波格巴，呢兩位哥哥仲係孖仔嚟添。

論足球成就，保羅普巴遠勝2位哥哥，佢曾4次協助祖雲達斯奪得意甲冠軍，4年前以破當時轉會費紀錄8,900萬鎊回巢曼聯，轟動一時，2018年更有份為法國捧世界盃冠軍，威到盡。

費倫丁普巴仲未有班落

反觀，兩位哥哥際遇就差好多，後衞費倫丁普巴最威水係2012至18年效力法甲球隊聖伊天時期，其中2017年2月歐霸盃32強，佢為聖伊天上陣對曼聯，同保羅正面交鋒成為一時佳話。費倫丁普巴上年協助阿特蘭大聯捧美聯盃冠軍，但之後不獲續約，仲未有班落。至於司職前鋒嘅馬特斯波格巴出身於切爾達青年軍，但球員生涯都係踢細球會，依家搞到要去踢西班牙第4級別球隊洛爾卡。

費倫丁同馬特斯亦有自知之明，早已選擇代表畿內亞國家隊，不過2018年世盃決賽結束時，三兄弟一齊落場分享捧盃喜悅，總算達成心願。

沙奧尼古斯玩勻甲乙丙

馬德里體育會「全能中場」沙奧尼古斯今季大熟大勇，代表作係今屆歐聯16強首回合射死利物浦，呢位西班牙國腳出身足球世家，爸爸荷西上世紀80年代效力當時西甲球隊艾爾切。沙奧尼古斯有2位球員哥哥，二佬艾朗效力西乙球隊馬拉加，大佬莊尼踢緊西丙球隊艾高恩奴，換言之三兄弟分別踢西班牙三個級別聯賽，真係畀佢哋玩晒。

二佬馬國聯賽都踢唔掂

25歲嘅沙奧尼古斯雖然係細佬，但足球天份優勝過2位哥哥，先後喺皇馬同馬體會青年軍受訓，年僅17歲零108日就為馬體會出戰歐霸盃，5年前西超盃對皇馬，以一下倒掛金勾破門，更加係技驚四座。相比之下，2位哥哥足球事業發展麻麻，大佬莊尼都係司職中場，雖然踢過皇馬B隊同C隊，但之後大部分時間踢細球會，今季更被西乙球隊艾爾切外借去西丙球隊艾高恩奴，加上佢已經35歲，恐怕足球事業已近尾聲。

31歲嘅二佬艾朗出身於華倫西亞，曾經係西班牙U16、17、19、20、21小國腳，但上季一度要去馬來西亞搵食，而且好快被解約，今年3月先至重返西班牙球壇，同馬拉加簽下3個月合約，但卻遇上新冠肺炎，隨時又失業。

阿休大佬直布羅陀搵食

提起阿休兄弟，相信大家只會記得曾經一齊喺英超史雲斯做隊友嘅安祖阿休、佐敦阿休，但其實兩人仲有1位同父異母嘅哥哥伊巴謙阿休，只不過呢位32歲嘅「大休」現時只係效力直布羅陀球會歐羅巴，所以冇乜人識。

安祖佐敦贏在起跑線

「三休」嘅爸爸係加納名宿艾比迪柏利，曾效力馬賽、里昂等歐洲球會，但點解大仔伊巴謙阿休嘅足球事業，比唔上兩位細佬呢？相信同成長環境有關，踢防守中場嘅伊巴謙係艾比迪柏利同前妻所生，喺加納長大，球員生涯亦係由加納開始，已經輸在起跑線，即使之後去歐洲搵食，都只能效力比利時球隊利爾斯SK。

反觀，安祖同佐敦都係出身於法甲勁旅馬賽，同樣係進攻球員，而且一齊受訓，可以互相支持，足球發展自然比哥哥好。30歲嘅安祖阿休2015/16球季為史雲斯射入12個英超入波，大出風頭，今季為史雲斯踢英冠亦已經有12球進帳。

28歲細佬佐敦阿休踢過維拉同史雲斯，依家效力水晶宮，今季英超有8球進帳，大家都期待安祖同佐敦再次喺英超碰頭。