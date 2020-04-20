大肚女球王為奧運去到盡

為了參與奧運，究竟運動員可以去到幾盡？肺炎疫情肆虐全球，平常人被迫困在家中，連絲毫的運動意欲都被磨滅，全職運動員要保持頂尖狀態，難度就更加大。不過這些限制對美國女足頭號球星雅歷絲摩根而言，全部不是問題，現時懷胎9月「粗身大細」，亦無礙她陀着隆起的大肚子，堅持在家中健身室揮汗如雨，訓練強度不亞於平時，近日她將自己的訓練片段上載分享至個人社交平台，引起不少回響。

現年30歲的摩根將首次榮升媽媽，她和曾效力洛杉磯銀河的配偶卡拉斯高，一早宣布家中將會迎來一位BB女。但摩根顯然不想因為懷孕而耽誤自己的運動事業，尤其不想錯過重披國家隊戰袍，為美國征戰東京奧運的機會，因此即使就快踏入預產期，她依然不忘保持體能訓練。在近日上載的訓練片中，可見摩根的訓練量絕對不輕，由車房改建而成的健身室中，她不時借助壺鈴和阻力帶等器材，增加訓練難度，她坦言：「在女兒出生前，堅持訓練不僅能維持心理和體能狀態，更讓自己感覺良好。」

動胎氣影響母嬰健康？

作為美國女足及體壇其中一位代表性人物，形象正面的摩根，一舉一動都影響着其他人，由於美國正受疫情影響，不少州份都實行禁足令，在當地人心惶惶的時期，摩根懷孕期間保持運動的片段，成為不少人仿效的對象，她亦借機鼓勵民眾在困難時期要保持身心健康，以正面態度度過難關。但亦有人擔心預產期將近的摩根，會否因過度運動而動了胎氣，質疑此舉會否影響母嬰健康。

曾於2015及2019兩屆女子世盃奪冠的摩根，擁有169頂喼帽，至今為美國隊轟入107球，累積入球數排名隊史第5，她更曾於2012年倫敦奧運帶領球隊第4度拿下奧運女足冠軍。已取得東京奧運會入場券的美國女足，勢必再成為奪金大熱。

媽媽級運動員更有韌力

運動員懷孕後會否影響體育生涯，以及懷孕前後對運動表現的影響，一直是體育界的一大迷思，摩根「陀B」訓練的片段一出，再次令這個話題受到關注。其實過往就曾有運動員懷孕期間繼續比賽的例子，其中最出名必定是S威廉絲（細威），2017年澳網，「細威」在全程未失過一盤的情況下，強勢奪冠，賽後她向傳媒表示比賽期間，已經懷有8星期身孕。

在女足界，成為人母後繼續球員生涯的例子亦比比皆是，現時效力車路士的英格蘭女足老將姬蒂查普曼，職業生涯期間3度因懷孕產子而需要暫停訓練及比賽，但無礙她帶領富咸、阿仙奴和車路士，分別4次奪得頂級聯賽冠軍。「車仔」女足領隊艾瑪希斯就深信查普曼能夠長期保持高水平發揮，與其母親身份有關：「不少球員都向我透露，做媽媽後體內紅血球增多，令自己可以跑得更持久，耐力亦有增強。」

大肚婆切忌仰臥動作

各地健康部門，都普遍認為產前保持適量運動，會令婦女在分娩過程期間更順利。而根據美國懷孕協會的指引，有身孕的婦女可以在懷孕期間繼續運動，但就需要避免因劇烈運動而導致跌倒的情況發生。

至於本港衞生署，則提倡懷孕婦女應堅持運動，但強度不能超出身體負荷，亦應避免運動期間做仰臥動作，以免下腔靜脈被子宮壓着。

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