專欄輪住嚟　加連奴域回味港甲的日子

有睇開「我撐本地波」嘅球迷朋友，都應該記得有個環節叫《我撐昔日港甲外援》，內容冇咩特別，只係希望同大家更新一吓，一啲曾經喺港甲好受歡迎嘅外援嘅近況。可能真係人夾人緣啦！好多個就算唔係成日聯絡，但一喺fb撞到，都會係咁傾偈，吹水吹到天花龍鳳。

嚟自巴爾幹半島嘅港甲外援有好多，但係同「大頭」啱傾嘅，唔計喺香港定居嘅基保，同埋「好兄弟」巴古沙之外，仲有成日聯絡嘅，就係曾經踢過星島同南華嘅前鋒加連奴域喇。

當年離開南華之後，去咗希臘落班，再去匈牙利走咗轉，最後踢到2010年先喺波斯尼亞掛靴。球場上踢法非常有侵略性，跑動又多嘅佢，場外就係一個講嘢陰聲細氣、斯斯文文嘅四眼哥。早排佢搵我話收到晒佢啲舊相，鬼咁開心，結果又吹咗成半粒鐘。

退役之後，返番貝爾格萊德定居嘅加連奴域，一直喺塞爾維亞電訊公司工作，啱啱開始參與塞爾維亞足總嘅工作，同做小朋友嘅私人教練，都無咩大轉變。反而佢兩個仔Marko同Luka嘅轉變就大好多，細個都好鍾意踢波嘅佢哋，大咗轉晒口味，打水球愈打愈好，加陣仲入埋國家青年軍，齊齊向成為國家隊代表嘅目標進發。做人老竇係咁，講自己就一句起兩句止，講仔就長篇大論，哈！哈！

加連奴域仲話，佢本來同老婆Anna打算，喺今年返嚟香港走轉，點知新冠肺炎爆發，相信都要遲啲先可以成事喇。當年靠ICQ溝女，識到Anna嘅佢，一有時間都會上網去知天下事，我撐本地波佢都有Like，佢咁講：「雖然我唔知寫乜，但我睇到相，見到球場同啲認識嘅人，都會勾起好多回憶。」

聽日同大家分享吓「蘇格蘭幫」嘅故事。

大頭