波神魅力依然！《最後一舞》開播即爆料

剛過去的周末本應是NBA季後賽開打的日子，可惜因為疫情令球迷無緣看到各隊激戰爭奪冠軍。幸好「籃球之神」米高佐敦的紀錄片《最後一舞》於美國時間19日開播，在NBA停賽的日子為全球籃球迷帶來精彩抗疫節目。首日一連播出兩集即成為熱話，連NBA球星們都變身粉絲齊齊「煲劇」！「某一次的聚會，我看到不想看到的東西……」「波神」說起新秀時的故事，一個不為人知的秘密。

米高佐敦在芝加哥公牛所創下的輝煌歷史令人津津樂道，《最後一舞》則講述「波神」在公牛贏得第6冠背後的故事。這部紀錄片原定於6月播出，卻因為疫情關係提前於4月19日上映，連續5個星期日播放，每周播放兩集。不只是球迷，一眾NBA球星都相當期待，其中包括前熱火球星韋迪：「如果我有3個願望，其中一個就是看《最後一舞》。」

第一集的《最後一舞》即大放震撼彈，「波神」憶述1984年還是個新秀的時候，就見到一些「不想看到的事」。「某一次的季前聚會，我來到酒店找我的隊友，敲門的時候聽到：『噓，有人在門外』。」MJ向房間內的隊友表明身份後，房間內的緊張氣氛頓時緩和，其中一把聲音說：「啊，他是那個新秀！不用擔心。」開門之後的景象令MJ大嚇一跳，「基本上全隊都在，我也見到一條條的（可卡因粉末）在一邊，另一邊則有吸大麻煙的人，還有女人們。」不過，MJ並沒有加入隊友的狂歡派對，自此他大部分時候都是獨來獨往。

首兩集的另一主角是1997年賽季的公牛助攻王柏賓，「波神」對這位昔日好拍檔給予高度評價，「沒有柏賓，我無法奪冠，他是我的最佳隊友。」柏賓1991年曾與公牛簽下7年1800萬美元的合約，身價只排隊中第6，不少人替他感到不值，爵士中鋒高拔是其中一位：「柏賓對隊內的影響仍然被低估了。」

鷹隊射手迪雷楊格1998年9月出生，和很多年輕一代一樣無緣見證「波神」的威水史，不過他已被「波神」的魅力迷倒，在twitter興奮地說：「我感覺這輯紀錄片會令MJ超越占士，成為我的心中第一了！」公牛「入樽王」拿芬亦表示兩集「不夠喉」：「我可以一次過看完十集！」

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