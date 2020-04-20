點先左右腳都出到波？　鄭兆均你問佢答

本地波有排未有得踢，好彩仲有「我撐本地波」同《我撐同球員傾吓偈》陪住各位球迷朋友。今次應邀答問題嘅係新進港腳、效力理文嘅年輕球員「均仔」鄭兆均。

Q：最想改善自己邊一方面？

均仔：最想再加強自己嘅身體質素，令自己嘅對抗性更加好。

Ｑ：有冇諗過外闖？有嘅話諗住幾多歲之前出外搵食，同埋想去邊個國家嘅聯賽效力？

均仔：如果有機會外闖，無論邊度我都會去嘗試，冇話一定要去某啲地方，最好就25歲之前出到外搵食啦！

Ｑ：上年入港隊去完釜山，有冇感覺到自己同中日韓同齡嘅球員分別喺邊？同埋會點樣追上呢個水平？

均仔：我認為最大分別係速度同對抗性，所以希望喺球隊常規訓練以外，自己再增加呢方面嘅訓練，提升速度同對抗性。

Ｑ：喺成個足球圈，你最想多謝邊個？邊個幫你最多？

均仔：我嘅足球生涯入面，每個階段都會有幫助我嘅人、教到我嘢嘅人，包括教過我嘅教練、領隊、老闆。所以我好想多謝晒佢哋所有人。Thank you！

Ｑ：同邊個球員最Friend?

均仔：我同好多球員都好Friend，不過依家玩得最埋嘅應該係余煒廉。

Ｑ：當初決定投身職業足球，家人支持定反對？你覺得家人對你嘅支持，對你嘅足球事業係咪有好大幫助？

均仔：家人好支持我，從來冇反對過我投身職業足球，一有時間就會嚟睇我比賽，就算嚟唔到都會睇直播，所以佢哋真係畀咗好大推動力我。

Ｑ：平時有甚麼嗜好？

均仔：打吓機， 睇吓劇咋！

Ｑ：幾時同女朋友Yukki結婚？

均仔：我都希望快啲派紅色炸彈， 不久嘅將來啦！

Ｑ：今季理文大爆發嘅原因？

均仔：我相信係我哋球隊嘅磨合一年比一年好，加上有具經驗嘅球員加盟，令我哋學到嘢。

Ｑ：睇到你代表香港隊嘅表現，好令人眼前一亮，記得你喺主場對巴林嘅比賽，有幾球波都有好靈巧嘅走位，用速度爆過對方球員，睇到現場球迷嘩嘩聲，想問你平時多唔多做呢啲一對一嘅練習，同埋啲變速點練？真心好勁，加油呀！

均仔：呢方面就要多謝教練團嘅訓練喇， 平時我哋都會有一對一嘅訓練，同埋健身去增強球員爆發力，多謝支持。

Ｑ：邊個隊友同你最夾？

均仔：余煒廉。

Ｑ：本身係左腳定右腳？練到左右腳都出到波，你喺呢方面下咗幾多苦功？

均仔：本身係右腳，左腳係以前細個喺街場度，自己對住個龍門係咁射練番嚟嘅。

Ｑ：聽聞你嘅偶像係智利翼鋒阿歷斯山齊士（A山），點解佢會係你偶像？

均仔：佢嘅態度值得我學習，踢法上就有好多球員都值得我去學習。

Ｑ：我覺得你可以成為邊路頂級Playmaker，繼續努力！你覺得有邊幾個同輩有條件，入港隊拍住上爭正選打A級賽？

均仔：多謝你先，我會繼續努力，我希望同胡晉銘同余煒廉拍住上、爭正選。

Ｑ：入選港隊有咩感受？最想喺港隊同邊一個球員合作？點解呢？

均仔：入選港隊當然好興奮，亦想喺港隊比賽提升自己。最想同『傑仔』（即徐宏傑）合作！因為大家以前一齊踢咗好耐，依家要喺港隊先有得同佢合作，所以最想同佢一齊落場比賽。

Ｑ：你最想感謝邊—位啟蒙教練？

均仔：每一位教練都有佢嘅特點，我喺佢哋身上都學到唔同嘅嘢，所以啟蒙我嘅唔會只有一位教練，而係所有教過我嘅教練。

Ｑ：你認為港超最難應付嘅後衞係邊個？點解？你曾效力過嘅球隊中，最喜歡邊一隊？繼續努力，終有一天你會到更高水平嘅聯賽踢波，加油！

均仔：我認為最難應付嘅係丹尼，因為佢進攻時走位同傳球路線，令我好難防守。每隊效力過嘅球隊都有開心同唔開心，不過暫時喺理文應該係最開心喇，因為自己第一個個人獎項同埋錦標都係效力理文時奪得。多謝你，我會加油。

Ｑ：最難忘嘅一場比賽係？

均仔：最難忘應該係上年『菁英盃』決賽啦！因為贏得自己職業生涯第一個錦標。

禮貌之星對答得體

平時唔太出聲嘅「均仔」，原來係「禮貌之星」嚟，答問題又大體，佢答晒啲問題之後，仲留言祝福各位球迷添：「多謝支持！希望大家身體健康，同行抗疫，同埋繼續支持香港足球！」