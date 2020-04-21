PSG改變主意　天價新約留尼馬

效力巴黎聖日耳門（PSG）嘅巴西王牌尼馬一直盛傳想返巴塞隆拿，早前有報道指巴塞有意用奧士文尼迪比利、烏姆迪迪、圖迪保加現金作為交易籌碼，不過根據最新消息，PSG已經向尼馬開出周薪達64萬鎊（約620萬港元）嘅新合約，希望尼馬可以留效至2025年。

據英國《每日郵報》引述西班牙傳媒報道，原本有意放走尼馬嘅體育總監李安納度突然改變主意，唔單只拒絕放人，仲為尼馬開出3年新合約，年薪將達3,300萬鎊（3億2,000萬港元），平均周薪約64萬鎊，高過目前合約嘅60萬鎊，比起陣中另一位巨星基利安麥巴比嘅37.5萬鎊（約360萬港元）更多出一大截。

尼馬由上年夏天開始已經盛傳有意回歸魯營球場，不過一直只聞樓梯響，尼馬今季喺各項賽事射入18球兼交出10個助攻，帶領PSG喺歐聯16強淘汰多蒙特，同時喺法甲停擺前拋離第2位嘅馬賽22分，並且殺入法聯盃及法足盃決賽，力爭4冠王。尼馬現時合約將於2022年屆滿，如果今次續約成功，尼馬將留效PSG至33歲。