鬱到癲！確診格鬥王醫院舉病床嚇呆病友

新冠肺炎疫情肆虐，除了病毒會入侵身體，亦可能對心理造成影響，確診染上這種世紀病毒的塞爾維亞格鬥王夏積奴域，受困在醫院都要保持操練，舉起兩張病床當做舉重，舉動嚇親病友。

夏積奴域於上周一（13日）確診患上新冠肺炎入院，這位格鬥王在職業生涯的成績相當唔錯，在輕重量級保持13勝11負1和的紀錄。近日要留院醫治肺炎缺乏訓練，日前有片段上載在Instagram，並留言：「雖然因疫情被隔離而受苦，但我哋嘅拳王仍要做好準備。」片段中可見夏積奴域在病房同時舉起兩張病床，每隻手舉一張，而床上還有病友，跟住輪流每隻手向上推，相信他此番舉動都有知會病友，但當進行時都幾「震撼」，他把病床舉高約45度角，見到兩位病友緊張到用被蓋住頭，有人更說笑地大叫「護士」。

原本夏積奴域與另一位塞爾維亞MMA選手查根力有比賽，但因為疫情問題未再落實比賽時間及地點。跟據日前的疫情數字，塞爾維亞累計超過5300人確診，當中過百人死亡。

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