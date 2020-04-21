拒絕阿仙奴減薪方案　奧斯爾被批唔跟大隊

阿仙奴在疫情下推出減薪方案，不過仍有球員拒絕同球會共度時艱，英國《鏡報》報道，27位球員中有3人拒絕減薪，其中1個就係奧斯爾，呢位前德國國腳坐擁全隊最高薪嘅35萬鎊周薪，但就堅持支取全薪，寧願自己做善事。

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奧斯爾近年經常被批評hea踢，今季上陣23場僅入1球，表現同佢全盛時期相差甚遠，會方嫌佢人工太高，多次想將佢出售，無奈搵唔到買家，形成奧斯爾更加唔會同球會賣命嘅惡性循環，今次拒絕球會嘅減薪方案，自然被傳媒大造文章。

可能早已習慣負面報道，奧斯爾對此坦然面對，表示尊重隊友們減薪決定，但亦希望大家尊重番佢。其經理人Erkut Sogut對此未有評論，但他較早前曾表示不同意球員減薪：「延遲出糧還可以接受，但減薪就很難同意，因為球會去年仍然在賺錢，今次疫情對球會財務影響，要等3至6個月才知道，而並非現在。」

球迷對於奧斯爾拒絕減薪反應兩極，有人喪鬧佢離群唔合作，應及早離隊，亦有人指奧斯爾就今次疫情作出大量捐獻行善，支持佢用金錢去幫助有需要人士。