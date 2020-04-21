日職諗定「縮數」完成賽季

日本新冠疫情愈趨嚴重，J聯賽召開網絡視頻會議後，消息人士透露聯賽會認為比賽短期內重開可能性極低，所以用逐個月形式，擬定3套方案，爭取喺12月27日前完成各級聯賽75%賽事，令比賽結果可以判定成立，不至於爛尾。

由於日本已經宣布全國進入緊急狀態，連清水心跳喺日前都宣布暫停所有活動，18支日職球隊全部陷於「休克」，日職、日乙想按原先計劃喺6月6日重燃戰火，基本上已變成海市蜃樓。鑑於必須至少完成75%比賽，球季才算「合法完成」，可以按名次發放獎金以至各種獎勵，因此首要任務就係確保喺唔同月分開戰，都能夠完成起碼場數嘅方案。尤其重要嘅係，如果踢唔晒75%賽事，使咗2,100億日圓（約151.5億港元）買入10年直播權嘅「DAZN」，有權大幅削減轉播費，到時仲杰。

以目前情況而言，7月重新開打比較切合實際，到時亦肯定要一周雙賽，如果8月至開番波，時間就更加緊迫，好可能要將比賽規模進一步壓縮，例如日聯盃、日皇盃多數會縮水。至於比賽煞科日暫定會由當初計劃嘅12月5日，改到去12月26甚至27日。若果8月先重開，呢個日子都未必掂，到時日皇盃可能都要讓路。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.澳職：4月22號再決定復賽安排

2.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

3.智甲：最快4月30日重開

4.韓職：有意5月6日或13日重開

5.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開

6.德甲、德乙：目標5月9日復賽

7.挪超：暫定5月23日開咧

8.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

9.意甲：計劃5月31日復賽

10.瑞超：暫定5月底或6月初開咧

11.俄超：最快6月1日重開

12.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

13.美職：暫停至6月8日

14.法甲、法乙：計劃6月17日重開

15.荷甲、荷乙：計劃6月19日重開

16.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

17.亞冠盃：暫定7月重開

18.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

19.巴甲：延遲開咧

20.巴省聯：暫停至另行通知

21.葡超：暫停至另行通知

22.墨超：暫停至另行通知

23.阿超盃：暫停至另行通知

24.中冠盃：暫停至另行通知

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行