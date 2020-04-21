體院「封關」新安排　運動員可放假4粒鐘

作為精英運動員訓練基地的香港體育學院因應新冠肺炎疫情，上月底宣布封閉至本周三（22日），「封關」28日之後，雖然近日疫情緩和，但體院周二發出聲明表示未完全開放，並作出新安排，包括發出「限假令」。

體院表示為保安全、運動員及員工健康的前提下，暫時不會全面開放，將會延長特別集訓至5月7日，早前已入住體院的全職及正準備奧運及殘奧的運動員可繼續留院進行訓練，而若早前已離體院的全職運動員，想重新進入體院，則要其他透過體院安排進行病毒測試，對病毒呈陰性反應的全職運動員，亦可於周三（22日）起返回體院入住及訓練。

至於運動員的出入限制亦稍作調整，由「封關」以來，留守體院運動員一星期七天都不准外出，但在新安排之下，體院作出「限假令」。周四（23日）起在總教練批准下，參與特別集訓的運動員，可以在周六及周日的日間（朝9晚6）外出探望家人及處理私務，每日一次，上限四小時，外出時要做好防疫措施及遵守政府防疫指示。

目前留在體院訓練的運動員，來自單車、乒乓球及劍擊等8個奧運項目。

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