冧巴魔咒　倫敦好「9」唔易做

孭得起9號波衫，通常會係出色嘅射手，但對於倫敦雙雄車路士同阿仙奴嚟講，9號波衫就好似魔咒一樣，無論你係世盃冠軍功臣定金靴得主，只要一披上「阿9」或「車9」波衫，惡運總係揮之不去，淨係今季兩軍9號拿卡錫迪同譚美阿巴謙就已經有辦你睇，若果睇埋呢兩隊「9號」嘅往績，更加係嚇到你驚！

拿卡錫迪為國離隊

「阿9」拿卡錫迪加盟阿仙奴頭兩季合共射入36球，表現已經唔曳，可惜傷患不時纏住佢，到咗今季仲試過養傷1個月。

拿卡復出後急於爭取表現、愈踢愈躁、愈躁就愈入唔到波，各項賽事暫時入得9球，其中聯賽作客仲食緊白果，相當惡搞。之前拿卡仲畀主帥阿迪達貶為後備，「達Sir」寧願用新仔尼基迪亞都唔用佢，對於想重新獲得法國隊徵召嘅拿卡嚟講，梗係唔肯過你，睇嚟佢都係時候走人喇。

蘇加金靴變罪人（效力阿仙奴年期：1999-20）

呢位喺皇馬雪到硬晒嘅克羅地亞老將，雖然係98年世盃金靴得主，但去到兵工廠已英雄遲暮，各項賽事入得11球，唔單止冇力同亨利爭正選，仲喺歐洲足協盃（歐霸盃前身）決賽對加拉塔沙雷時，互射12碼操刀宴客，成為失盃罪人，表現令人失望。

謝菲斯名大於實（效力阿仙奴年期：2001-04）

謝菲斯被稱為「禁區之狐」，之前效力愛華頓擅於喺禁區搵食，可惜佢以800萬鎊加盟阿仙奴後，同「兵工廠」短傳滲入嘅踢法格格不入，長坐冷板，加上傷得太多，39次上陣只入8球，成為又一位被傳媒吹捧過度嘅英格蘭新星。

雷恩斯怕咗英超（效力阿仙奴年期：2004-07）

上年因車禍離世嘅雷恩斯，當年外號「球場電單車」，佢初投阿仙奴時成為04不敗嘅功臣，可惜翌季作客曼聯畀尼維利兄弟瘋狂追住嚟剷，面對粗野打法搞到佢驚驚，而且倫敦經常落雨，令佢更加想念陽光普照嘅故鄉，06年借投皇馬，1年後離隊加盟馬體會。

巴迪斯達太肥被退貨（效力阿仙奴年期：2006-07）

巴迪斯達當年嚟到英超後完全唔適應，身形笨重、速度偏慢，因此佢得唔到雲格重用。「野獸」嘅阿仙奴時代，唯一令人記得嘅係2007年英聯盃8強作客利物浦食出大四喜，協助兵工廠大炒6比3晉級，翌季被阿仙奴退貨、重返皇馬。

達施華斷腳走下坡（效力阿仙奴年期：2007-10）

伊度亞度達施華堅係「禁區之狐」，呢位克羅地亞前鋒充滿射手觸覺，加盟初期堅勁，但喺2008年2月作客伯明翰之役斷腳抖足1年，好番後無復當年勇。

朴主永入廠𢱑晒頭（效力阿仙奴年期：2011-14）

主帥雲格喺2比8慘敗畀曼聯後，一口氣連買多名球員救亡，南韓國腳朴主永亦係其中之一個，不過「雲爺爺」向來唔信任亞洲球員，呢位南韓前鋒嗰季聯賽出得1場，之後慘變人球不斷被借走，到依家「廠迷」都唔明雲格買佢嚟做乜。

普多斯基王子沉淪（效力阿仙奴年期：2012-15）

綽號「科隆王子」嘅普多斯基，唔單止係2006年世盃最佳年輕球員，更係2014年德國重奪世盃嘅成員之一，佢首季入「廠」入16粒兼交出11個助攻，但翌季季初重傷長抖，2014年當阿歷斯山齊士加盟後，呢位德國國腳淪為後備，無奈之下惟有走人。

譚仔虎頭蛇尾

車仔今季焗玩青春班，從維拉收回嘅青訓產品譚美阿巴謙，獲主帥林柏特分發9號波衫，佢喺頭12仗聯賽入10粒，的確令人眼前一亮。

可惜隨住被對手摸清底細、加埋屢受傷患困擾，小將「譚仔」開始立晒油，喺英超停擺前11場聯賽，入得2粒咁大把，同季初相比已經判若兩人。就連後備中鋒基奧特都搶番唔少上陣機會。除咗2000至04年嘅哈索賓基之外，近20年來冇個「車9」似樣，「譚仔」似乎要考慮換冧巴轉運喇。

瑟頓天價水貨（效力車路士年期：1999-2000）

當年與舒利亞組成「SAS」、助布力般稱霸英超嘅瑟頓，1999年以當時天價1,000萬鎊加盟車仔，一度被寄予厚望，可惜呢位英格蘭中鋒係水貨中嘅水貨，28次聯賽上陣只入得1粒，表現曳到冇朋友，翌季即被掟去些路迪。

基士文上車即走樣（效力車路士年期：2004-05）

基士文之前效力燕豪芬嗰陣，122場聯賽入105球，被當時主帥摩連奴欽點買入作為前鋒線王牌，但呢位塞爾維亞射手去到英超演出大跌Watt，單計聯賽只入4球，季尾終於離隊轉投馬體會。

基斯普轉9號即出事（效力車路士年期：2003-08）

基斯普喺2003年上「車」嗰陣着21號，19場聯賽入10球，但04年接手嘅摩連奴唔鍾意佢，基斯普無奈被借去AC，不過佢去到意甲非常搶鏡，翌季又畀摩佬收番嚟用，但呢位阿根廷國腳着上9號波衫後跌晒Watt，黯然離隊。

廢托壓力大跌谷底（效力車路士年期：2011-14）

費托喺2011年冬窗以5,000萬鎊高價加盟，不過身價過高令佢備受壓力，遲遲入唔到波令佢信心受挫，首季14場聯賽入1粒，慘變「廢托」。

法卡奧冇牙老虎（效力車路士年期：2015-16）

過往喺波圖同馬體會入波勁多嘅法卡奧，其後重傷漸走下坡，之前一季借去曼聯都冇料到，勢估唔到2015年車仔都仲夠膽借佢，但法卡奧依然無甚佳作，10次聯賽披甲只入1粒，變成「冇牙老虎」。

莫拉達要睇心理醫生（效力車路士年期：2017-19）

艾華路莫拉達啱啱上「車」時頻頻士哥，點知得半季貨仔，因背傷抖咗一輪，復出後陷入球荒，信心差到要睇心理醫生，翌季轉冧巴着29號都冇乜太大起色，單計聯賽47仗只入16球，最終佢重返西甲投馬體會。

希古恩有師傅都唔掂（效力車路士年期：2019）

「小煙槍」喺2019年1月以借用身份來投，當時車仔主帥沙利係佢恩師，師徒重逢大家諗住會有火花，點知呢位阿根廷前鋒14場聯賽入得5球，仲喺歐霸決賽前與大衞雷斯衝突，借用期結束後就返祖記。

波費伊巴「轉冧」有運行

雖然好多球員都勇於接受挑戰，希望打破冧巴魔咒，但亦有人信邪避之則吉，好似波基斯費南迪斯同伊巴謙莫域（左圖）呢啲咪叻仔囉！

波費唔要金7招牌

曼聯金「7」招牌唔易孭，自從Ｃ朗喺2009年離隊後，無論係路爾斯華倫西亞、奧雲、迪馬利亞、迪比及阿歷斯山齊士，個個着親7號都中招，華倫西亞索性「轉冧」着25號，仲轉做右閘兼做埋隊長。今年1月冬窗入「魔」嘅波基斯費南迪斯，佢見勢色唔對避得就避，揀咗佢偶像史高斯嘅18號，極速融入孭起成隊波，當選英超2月最佳球員。

同樣喺今年冬窗轉會，一向着開9號波衫嘅瑞典神箭伊巴謙莫域，今次重返AC，意外地揀咗21號，原來AC都有9號魔咒。自從恩沙基喺2012年退役後，柏圖、費蘭度托利斯、迪斯度、安達施華同希古恩等等，着親9號都好似撞邪咁，9個9號仔喺8年合共入得43球。伊巴喺2010至12年效力AC嗰陣咁弗，都係着11號波衫，今次梗係唔會亂揀，呢位21號老將回巢後10仗入4粒，成為進攻核心，超勁！