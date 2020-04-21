專欄輪住嚟　口直心快的蘇格蘭中堅

啱啱同大家分享過加連奴域嘅近況，嚟緊一連三日，每日會同大家講吓一位港甲「蘇格蘭幫」外援嘅近況。

1994年愉園銳意蘇格蘭化，一次過搵咗5、6個蘇格蘭球員嚟香港，當中包括司職中堅嘅尼爾（Neil Armour）。去到1999年先離開香港嘅Neil，5年間先後踢過愉園、東方同二合，「大頭」同佢唔止係記者同球員嘅關係，仲試過係教練同領隊嘅關係添！講緊係二合嘅預備組，佢臨走前教咗半季，蘇來強同馮振霆都可以話係佢嘅門生嚟。

久唔久就問港超球隊請唔請教練嘅Neil，依家喺佢老婆Christina老家嘅美國加利福尼亞州生活，本身喺電腦程式公司任職嘅佢，亦都喺當地著名球會West Coast Futbol Club，擔任U16同17嘅教練，成日攞獎，仲試過稱霸全國。你咁好環境，點敢搞你呀！

尼爾有樣嘢係同「蘭保」史泰龍一樣嘅，就係大家都係3個囡囡嘅老竇，3個女Chole（20歲）、Nikki（18歲）同Kyla（16歲）愈大愈似後生嗰陣係做模特兒嘅媽咪，真戥尼爾開心。

一向口直心快嘅尼爾，耐唔中喺fb睇到啲咩片，就會喺fb留言問候「大頭」，好似：「你有冇畀人拉到？」、「你排咗隊買厠紙未？」同「你有冇中到肺炎？」，真係畀佢激死。

大頭