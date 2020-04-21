由街場踢到港超賽場的「嘉耀」與「廷峯」　

今季一起轉投東方龍獅的李嘉耀與翟廷峯，雖然今季只是他們至今合作的第3個球季，但其實兩人的友誼是始於接近20年前落街場踢波的日子！或許是他們性格相近的原故，對足球熱誠一直有增無減的「嘉耀」與「廷峯」，能夠在事業發展路上互相扶持外，亦互相敬重，兩人感情比起不少親生兄弟更加難能可貴！

圖/文：何彥霆

早於年幼時已相識的翟廷峯與李嘉耀，當時彼此是樓上樓下的鄰舍，一齊在街場留下不少痛快回憶。隨着年紀增長，兩人的「戰場」亦由街場轉往職業聯賽，「嘉耀」表示雖然在自己足球成長路上的初期，與「廷峯」並肩作戰機會不多，但亦沒有忘記對方多年來擔任「顧問」角色，並向他從旁指導︰「我哋細細個喺樓下踢街波已經認識，仲有『文輝』（陳文輝）都喺樓下踢波之後做咗球員，最難忘嘅應該係我哋踢完波，玩捉迷藏玩到畀人投訴！至於『廷峯』始終大我3年，所以好多分年齡組別比賽都冇一齊踢。」

「嘉耀」坦言，成為職業球員的時候，會請教「廷峯」更多足球事業的疑難：「我一有問題就會問佢，因為『廷峯』有經驗，始終佢比我早踢職業，我哋不嬲都好Close，之後喺大埔做隊友，仲一齊出去練波！『廷峯』可以話係實而不華，踢波同做人都畀人一種好舒服嘅感覺，好容易相處，當你有問題佢會即刻幫你，唔會轉彎抹角！」

作為前輩的「廷峯」，坦言慶幸能親身見證「嘉耀」足球事業的其中一個里程碑，在2012年首次代表港隊上陣，當時作客新加坡時亦當他的房友，為他減壓︰「始終自己比嘉耀出道多幾年，可能經驗會比較多，嗰場波我哋住同一間房。可能『嘉耀』第一次做『大港腳』嘅關係，佢比較有啲緊張，喺房度都會問我如果落場應該要點放鬆自己，調節心情去比賽。」

「廷峯」續道，對於他們能夠合作當然感到興奮，但更強調兩人之間的默契更加令他期待︰「細個可以一齊踢波，到大家做咗職業球員咁耐，之前都未試過同一隊。依家終於可以踢埋同一隊波，上季仲可以一齊贏埋聯賽，默契就一定有嘅！因為細個都了解『嘉耀』嘅踢法，加上有時比賽我會踢右閘，佢踢右翼，自然會加緊溝通，賽前大家都會傾吓點踢。以『嘉耀』嘅條件，足球事業可以再進一步登上高峰，佢份人好謙虛同好就得人，同埋大家有乜嘢都會拎出嚟講，唔會收收埋埋！」

【李嘉耀Profile】

出生日期：1992年4月10日

身高：1米72

體重：63公斤

位置：右中場、右後衞

曾效力球隊：深水埗、橫濱FC（香港）、YFC澳滌、香港飛馬、和富大埔

現效力球隊：東方龍獅

球衣號碼：8

【翟廷峯Profile】

出生日期：1989年11月27日

身高：1米75

體重：65公斤

位置：左後衞、右後衞

曾效力球隊：流浪、四海、四海流浪、標準流浪、南華、和富大埔

現效力球隊：東方龍獅

球衣號碼：6

●緬懷……開餐吹水的日子

剛於去年年尾榮升「人夫」的翟廷峯，「戥穿石」的名單當然也少不了「嘉耀」的份兒，不過於婚後已搬離粉嶺的成長地，「廷峯」笑言因少了「飯腳」而不太習慣︰「搬屋之後點都會有少少唔慣，以前平時會同『嘉耀』練完波都番屋企樓下食吓飯、傾吓計，依家搬咗出嚟就少咗咁做，依家反而同啲外援一齊出去練波，之後就返屋企多！」