F1虛擬賽兩連勝 勒卡歷家中煮麵慶祝

疫情下各項頂級體育賽事都停擺，一級方程式(F1)都不列外，不少車手就選擇在這段時間轉戰虛擬世界打發時間，其中由一級方程式賽會舉辦的虛擬F1大賽中，法拉利車手勒卡歷可謂是脫穎而出，繼早前越南站奪冠之後，最近再於中國站搶得在方格旗下率先衝線，取得兩連勝。

已經來到第3站的虛擬F1大賽，吸引了包括艾爾邦(紅牛車隊)、勒卡歷(法拉利)、沙恩斯(麥拿侖)和諾利斯(麥拿侖)等現役F1車手出戰。首戰巴林站冠軍由效力雷諾的F2中國車手周冠宇奪得，次戰越南站，剛剛「入坑」這款賽車游戲不久的法拉利車手勒卡歷，就順利勝出。在最近的中國站，這位22歲法拉利車的「新手運」停不了，贏得頭位起步機會之餘，更於終點擊敗艾爾邦奪下方格旗。

賽後這位冠軍車手坦言比賽過程非常激烈，更道出在虛擬世界和在現實作賽的分別：「最大分別是賽後慶祝過程。在家中玩完虛擬F1，關上游戲機，最多去厨房煮碟白汁意粉慶賀一下，和在現實獎台上揮灑香檳相比，還是挺大落差。」

高圖爾斯恩莫比尼亂入鍊F1

不過勒卡歷於中國站奪冠過程中，都遇到不少阻滯，其中就包括來比利時國門泰拔高圖爾斯的阻擾。沒錯，今次虛擬F1中國站更引來兩位足球界巨星跨界別「亂入」挑戰，除了皇家馬德里門神之外，還有拉素射手恩莫比尼。雖然兩位球圈界代表，最終只能分別以16及17名衝過終點，但泰拔高圖爾斯的「車技」，依然獲得亞軍的紅牛車隊車手艾爾邦的肯定，大讚皇馬門將有賽車頭腦：「由練習賽開始，他已經和我們一起玩，他的速度還挺快。比賽中，他於多個彎位都能夠壓制勒卡歷，過程非常有趣！」