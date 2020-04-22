【唔睇你就Out】波神最後一舞　創收視紀錄

米高佐敦效力公牛最後一季的紀錄片《The Last Dance》（最後一舞）口碑和收視雙贏，第一集在ESPN和ESPN2的平均觀眾人數達630萬，第二集則為580萬，創下自新冠肺炎導致體壇停擺以來，電視廣播和網絡上，18至49歲成年人間收視最高的電視轉播節目紀錄。首播同時擊敗2012年的《You Don't Know Bo》，成為ESPN歷來收視最高的原創節目。

據美媒報導，《The Last Dance》預計會為佐敦帶來400萬美元收益，但佐敦表示會把全部收益捐給慈善機構。而受到《The Last Dance》熱潮影響，一件佐敦親筆簽名的1992年美國夢之隊球衣價格暴漲12倍，以21.6萬美元在拍賣行成交。

另外，由於首兩集聚焦在柏賓7年1,800萬美元的廉格合約，不少網民替「天下第二人」感到不值，柏賓老婆Larsa Pippen透過社交媒體澄清：「謝謝你們關心，但柏賓薪水還不錯。」她分享的一則報導指出儘管柏賓在公牛薪水不高，但效力火箭和拓荒者期間都有千萬年薪，生涯薪水總額為1億1千萬美金，比佐敦的9千萬美元還多。