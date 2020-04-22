反轉豬肚就係屎　尹佩斯鬧爆敢帥太絕

上年掛靴嘅荷蘭一代神鋒尹佩斯，近日受訪少不免暢談舊事，仲大爆曾經同佢喺曼聯及荷蘭國家隊合作過嘅敢帥尹戈爾，夾硬結束佢喺英超嘅足球生涯，隔住個Mon都feel到佢股怨氣。

2012年尹佩斯為投曼聯而背叛阿仙奴，加盟首季即贏英超冠軍，諗住繼續創一番大事，點知主帥費格遜突然宣布退休，其後接手嘅莫耶斯亦冇料到。2014年尹戈爾獲邀執教曼聯，兩人啱啱先為荷蘭國家隊喺世盃取得季軍，可惜尹佬受傷患困擾冇乜貢獻，敢帥亦冇念師徒之情，季尾同佢講：「我係領隊，你係球員，所以你一定要走。」尹佬反駁話同曼聯仲未約滿，敢帥冷冷咁講：「又如何，我唔會理呢啲。」

尹佬坦言都知未必可留隊，但冇諗過恩師會用咁絕嘅方式同態度同佢講，加上佢喺英格蘭已經11年，全家都好享受在英倫生活，但一下子冇晒。其後尹戈爾再出絕招，尹佩斯話：「當年夏天開始預備季前賽，尹戈爾為咗逼走我，唔准我參加11對11嘅訓練賽，只可以自己訓練，佢實在太直接太絕情，一切都返唔到轉頭。」因此，尹佩斯於2015年轉投土超嘅費倫巴治。