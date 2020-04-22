歐洲足協推出爛尾指引　荷甲腰斬賽季

歐洲足協周二(21日)與聯賽代表商討餘下賽季安排，準備推出「爛尾指引」，讓無法完成賽事屬會，在有條件之下腰斬賽季，同一時間，荷甲在政府宣布延長「禁聚令」之下，宣布被迫取消今季餘下賽事，成為繼比利時聯賽後，歐洲第2個宣布腰斬賽季國家。

在此之前，歐洲足協一直對各國態度強硬，認為必須盡可能完成賽季，以決定歐洲賽參賽資格，比利時足總於早前擅自腰斬賽季，歐洲足協就明言不會承認該國嘅歐聯及歐霸參賽資格，以警告各國不可隨便取消賽事。

經過周二會議後，歐洲足協態度明顯有所改變，決定推出「爛尾指引」予相關屬會，在有條件下腰斬賽季，其來季歐聯及歐霸資格仍會獲得承認，但強調各國應盡可能在安全情況下完成賽季，而今季歐聯及歐霸盃餘下賽事，亦將在8月復賽。

不過荷甲卻在此時「頂唔住」，宣布取消賽季，原因是荷蘭政府頒布「禁聚令」延長3個月至9月1日，這段時間禁止所有公眾活動，因此荷蘭足總隨即宣布，今季荷甲、荷乙取消，至於聯賽排名及歐洲賽資格，則容後討論。

荷甲在取消前，阿積士與阿爾克馬爾同得56分，阿積士得失球較佳佔先，不過飛燕諾及燕豪芬僅落後6分及7分，尚餘8輪賽事情況下，錦標誰屬難有定論，不過前列各隊均同意取消賽季，並無太大爭議。