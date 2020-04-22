他躍到樓梯欄杆上，用滑板兩顆後輪卡着，然後滑行、拐彎……瞬間滑過20級樓梯。14年過去，侯斯頓（Nyjah Huston）終於等到滑板登上奧運舞台，儘管延後一年，也沒有影響這位美國街式滑板天王必勝的傲氣：「奧運為甚麼不早點有滑板項目？11歲的我已經夠資格參加了。」

自4歲開始，Nyjah在父親的影響下開始玩滑板，令他與這「難學難精」的運動產生微妙化學作用，7、8歲就苦練出很多高難度花式，成為滑板界的矚目新星，以11歲246天之齡成為史上最年輕X Games參賽者，並在同年贏得第一面X Games金牌。

出道後Nyjah幾乎統治滑板街賽，9年間一共收穫12金，而2017至2019年更連續3年捧走世錦賽冠軍，坐穩世界第一寶座，成為史上獎金最多的「板仔」。比賽場上的Nyjah像「滑板機械人」，落地總是那麼清脆乾淨。不過，滑板對任何人都不會手下留情，Nyjah訓練時都試過摔得超慘，登上「撻生魚殿堂」——Hall of Meat。

世界第1耐性成就「機械人」

所謂Hall of Meat，是有「滑板聖經」之稱的《Thrasher》雜誌中一個經典專欄，專門收錄「板仔板女」失手慘摔一刻。一向喜歡向難度挑戰的Nyjah，每隔一段時間就會「亮相」，從離地9到18級的樓梯欄杆他都摔遍，每次飛墮地上一刻都令人毛骨悚然，胯下中招，滿手鮮血都是等閒事。「每次從板上跌倒我都覺得身體被毀掉一樣，但這就是我人生的一部分。」

他在運動員論壇「The Player's Tribute」中說到，「面對那些很長的樓梯或欄杆，我知道假如我不拚盡所有，我就有機會撞向石屎地重傷。可是每一個花式都需要時間磨練，有時同一動作可能要試30、40次才做得到，我只能憑耐心不斷嘗試。」怎樣才能成為世界第一？他給了一個平實的答案：「是忍耐。」

去年世錦賽完美封王

去年的巴西聖保羅世錦賽，Nyjah在落後之下絕地反擊，做出近乎完美的「Cab Flip Back Lip」獲得9.7分之後，再在欄杆做出「Nollie Heelflip Back Lip」 搶走9.3分，成功第3度稱王，同時直接取得東京奧運資格。東京奧運因為疫情延後一年，但他仍然對賽事充滿期待：「我相信我們可以令奧運會提升到另一個層次，為粉絲帶來精彩的表演！」

出身保守宗教家庭童年與世隔絕

Nyjah天生有強迫症傾向，加上生於拉斯塔法里教（Rastafarian）家庭，童年時期的他猶如一隻籠中鳥，按照教規，Nyjah要對父親絕對服從，不許拍拖、不准上學校讀書，只由母親充當家庭教師。2006年，父親更用Nyjah賺得的錢在波多黎各買下一個農莊，全家「與世隔絕」。當時Nyjah的人生只剩下一塊滑板，他回憶在農莊唯一的樂趣，就是每天自家的滑板場瘋狂踩板，在嚴父鞭策下一次又一次超越自我。

「要不是Nyjah也有強迫症傾向，他怎麼能捱得住？」眼看愛兒的童年慢慢被摧毀，Nyjah媽媽不禁感到憂心，終於在他15歲那年簽紙離婚。Nyjah亦剪掉留了15年辮子，才正式接管自己的人生。

東奧滑板公園賽 土炮雙姝迎擊布朗

東京奧運滑板項目分為街式賽（Street）及公園賽（Park），每個項目有男女各40名選手，總共誕生4面金牌。以街式賽為例，世錦賽頭3名將直接贏得東京奧運入場券，侯斯頓在男子組稱霸，而18歲的西村碧莉則在女子組封后。東道主日本實力不容忽視，公園賽成日本選手的天下，13歲的岡本碧優是史上最年輕世界冠軍，她與18歲的四十住櫻在奧運公園賽項目暫時佔據世界第一、二位，為日本帶來獎牌希望。奧運滑板賽年紀最輕的選手是女子公園賽的英國11歲天才少女布朗（Sky Brown），世界排名第3的她將成為日本最大勁敵。

選手靠空中動作搶分

兩個項目最大分別在於場地，街式賽的場地設計比較像街道橫向發展，障礙物比公園賽更多，選手會以花式動作跨過樓梯、欄杆扶手、路壆、斜坡等障礙物。公園賽則在碗狀場地進行，選手會做出更多空中動作。滑板評分標準主要根據難度、速度、高度、流暢度、動作及創意等來決定。