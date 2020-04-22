UEFA指引爆爭議　曼聯阿仙奴離奇踢歐聯

歐洲足協(UEFA)周三(22號)周55個成員國進行視像會議，雖然強調仍然希望各國完成今季聯賽，不過態度就開始軟化，為「爛尾」定出一系列指引。據英國《太陽報》爆料，歐洲足協其中一項關鍵指引係關於歐洲賽資格，消息話指引中列出，如果賽季真係唔能夠完成，歐洲賽資格應該根據UEFA嘅球會系數決定。

套用喺英超上面，假切今季聯賽真係腰斬，來季歐聯就會以UEFA系數最高分嘅4隊出戰，即係曼城、利物浦、曼聯同依家排喺英超第9位嘅阿仙奴出賽(見表)，如果曼城嘅「歐戰禁令」維持，就會由排名系數第5位嘅熱刺頂上，意味車路士同李斯特城都鐵定冇份踢。

由第5位嘅曼聯同第9位嘅阿仙奴出戰歐聯，後補嘅熱刺亦只係排第8位，反而目前排前4嘅李斯特城同車路士冇份，難免會引起極大爭議，亦好大機會會引起法律訴訟。UEFA嘅球會系數，係根據過去5年歐洲賽事成績定出，對於新興起球會明顯較為不利。

【英超球會UEFA系數排名】

1)曼城 112分

2)利物浦 99分

3)曼聯 92分

4)阿仙奴 91分

5)熱刺 85分

6)車路士 83分

7)李斯特城 22分

8)狼隊 12分

9)修咸頓 7分

10)愛華頓 3分