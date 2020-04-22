羅拔臣自爆曾打機成癮　差啲離開球壇

由於疫情影響，差不多全球的體育運動都要煞停，反而舉行電競版的爭逐成為一股潮流，世界桌球總會正進行的虛擬世錦賽鬥得激烈，澳洲名將羅拔臣最近接受訪問時透露曾經因為沉迷打機，差一點而離開球壇。

這位世界排名第2的型男在Eurosport最近推出的直播節目，回述當年愛上玩網上遊戲、打機成癮，曾經試過連續玩12小時：「有些遊戲是無害，但當遇上一些要搶分數的遊戲，我就會玩好多時間，好似FIFA，因為我很好勝，要不斷挑戰對手。」

「我曾經試過湊兒子上學後，就繼續打FIFA而無返球會，又有一次放假，可以一口氣打足12小時；若遇上一些要競爭的遊戲，對我來講都相當危險。」羅拔臣說那是自己最低迷的時刻，而且那段時間太太亦患上焦慮症，那段經歷甚為艱難。

至於虛擬世界上的羅拔臣，周三於世錦賽《Snooker 19》亮相，而由玩家Josh控制的奧蘇里雲被虛擬世界的基拔淘汰，基拔躋身下周爭逐的8強，將面對威廉斯。

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