望到曙光！韓職計劃5.9復賽

如果疫情冇爆炸性惡化，韓職將會成為亞洲首個戰火重燃嘅主要聯賽！韓職聯賽會周三（22日）宣布，周五召開嘅第4次董事會，將會決定K1、K2聯賽開打日期，消息指5月9日Kick Off嘅機會最大！

由於新冠肺炎肆虐，延期長達兩個月嘅韓職，隨住南韓疫情舒緩，韓國職棒又宣布5月5日重開，韓職聯賽會決定盡快重啟比賽。為咗畀各隊有足夠時間備戰，佢哋以本月24日董事會會議為起跑線，畀12支K1球隊兩星期操練同熱身，所以初步選擇5月9日做目標。少咗兩個月時間，今季韓職亦只好壓縮賽程，常規賽減為27輪，另加5輪附加賽。

揭幕在望，韓職唔少球隊即刻着手準備，當中仁川聯官網就宣布，周四（23日）當地時間下晝3點主場友賽FC水原，比賽完全按照正式賽事進行，K聯賽全職球證同醫務人員都會參與其中，仲會為為球員和媒體等人員測量體溫，非比賽職球員都要戴上口罩，球員、記者均使用唔同通道入場，訪問更要求記者與受訪者相隔2米，以策安全。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.澳職：4月23號再決定復賽安排

2.比甲：暫定腰斬，4月24日開會再決定

3.智甲：最快4月30日重開

4.韓職：有意5月9日重開

5.自由盃、南球盃：暫定5月7日重開

6.德甲、德乙：目標5月9日復賽

7.挪超：暫定5月23日開咧

8.西甲、西乙：爭取5月28日復賽

9.意甲：計劃5月31日復賽

10.瑞超：暫定5月底或6月初開咧

11.俄超：最快6月1日重開

12.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

13.美職：暫停至6月8日

14.法甲、法乙：計劃6月17日重開

15.荷甲、荷乙：暫定腰斬，待與歐洲足協磋商再落實

16.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

17.亞冠盃：暫定7月重開

18.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

19.巴甲：延遲開咧

20.巴省聯：暫停至另行通知

21.葡超：暫停至另行通知

22.墨超：暫停至另行通知

23.阿超盃：暫停至另行通知

24.中冠盃：暫停至另行通知

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行