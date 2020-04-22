專欄輪住嚟　布力治靠足球同囝囝溝通

今日繼續講「蘇格蘭幫」，佢就係同尼爾做過隊友、近代港甲傑出中鋒之一嘅布力治（Paul Ritchie）喇！

95年嚟到香港踢愉園，完季之後返番蘇格蘭，到98年再返番嚟香港落班，喺二合踢咗兩季之後，再踢多一季愉園。之後返番去踢蘇甲，幫恩華尼斯爭升班，去到2004年目標達成，功成身退嘅Paul離隊，再喺低組別聯賽踢咗3季就掛靴喇。本身知書識禮，談吐溫文嘅布力治，喺香港同蘇格蘭球圈都好好人緣，同佢合作過嘅職、球員，或者同佢相處過嘅傳媒，都對佢有讚無彈。

早幾年，布力治曾經收購過一支低組別球隊Lochee United，做班主兼領隊，仲話唔排除有一日去蘇超球會執教。點知後尾佢因為會計師樓嘅生意，同一對龍鳯胎出世之後忙上加忙，加上覺得業餘球員缺乏鬥心，意興闌珊下決定賣盤，唔再發領隊夢住。

今年嘅大年初一係布力治51歲生日，「大頭」照舊喺facebook inbox祝佢生日快樂，同問吓佢近況。佢話同之前冇乜分別，只係已經徹底同足球分手：「公司好多嘢做，仔女大得好快，我放假都陪佢哋，根本唔會有多餘時間。不過阿仔大咗愈嚟愈鍾意踢波，放假車佢去比賽嗰陣，我都會幫個教練手執頭執尾，足球變成咗我哋兩仔爺溝通嘅主要內容，好奇妙。」小朋友大得好快，阿Paul你要好好享受呢啲時光呀！

上個星期，布力治收到啲舊相都有再搵我，話好希望可以一家大細返嚟香港玩，仲問咗我好多依家喺港超同愉園嘅嘢，睇嚟佢好掛住當年喺香港嘅時光。

聽日同大家講吓「開心果」屈臣。

大頭